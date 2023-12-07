Два енергоблоки ТЕС в Україні припинили свою роботу через ворожий обстріл

У четвер окупанти здійснили обстріл по одній із прифронтових ТЕС через ворожу атаку з ладу вийшли два енергоблоки теплової станції. Про це повідомили у Міненерго.

"Внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки", – повідомили у Міненергетики.

Через зупинку теплових блоків, а також зниження температури фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі.

Дефіцит в енергосистемі: