Два енергоблоки ТЕС в Україні припинили свою роботу через ворожий обстріл

У четвер окупанти здійснили обстріл по одній із прифронтових ТЕС через ворожу атаку з ладу вийшли два енергоблоки теплової станції. Про це повідомили у Міненерго.
"Внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки", – повідомили у Міненергетики.
Через зупинку теплових блоків, а також зниження температури фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі.
Дефіцит в енергосистемі:
- У середині листопада Україна вперше була змушена просити аварійної допомоги з ЄС через нестачу електроенергії.
- Дефіцит електроенергії виник з кількох причин: зниження температури, проблеми зі звичайним імпортом струму й аварійні відключення блоків ТЕС.
- У жовтні голова "Укренерго" повідомив, що енергетична інфраструктура України матиме три рівні захисту від російських атак.