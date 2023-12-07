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Два енергоблоки ТЕС в Україні припинили свою роботу через ворожий обстріл

Ворог атакував ТЕС у прифронтовій зоні. 

Два енергоблоки ТЕС в Україні припинили свою роботу через ворожий обстріл
Фото: Міненергетики

У четвер окупанти здійснили обстріл по одній із прифронтових ТЕС через ворожу атаку з ладу вийшли два енергоблоки теплової станції. Про це повідомили у Міненерго. 

"Внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки", – повідомили у Міненергетики. 

Через зупинку теплових блоків, а також зниження температури фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі. 

Дефіцит в енергосистемі:

  • У середині листопада Україна вперше була змушена просити аварійної допомоги з ЄС через нестачу електроенергії
  • Дефіцит електроенергії виник з кількох причин: зниження температури, проблеми зі звичайним імпортом струму й аварійні відключення блоків ТЕС. 
  • У жовтні голова "Укренерго" повідомив, що енергетична інфраструктура України матиме три рівні захисту від російських атак. 
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