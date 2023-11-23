Укренерго залучило аварійну допомогу з трьох країн

Допомога була використана у вечірні години, коли споживання було найбільше.

Увечері 22 листопада НЕК "Укренерго" залучала аварійну допомогу зі Словаччини, Польщі та Румунії.

Про це повідомив у ефірі телемарафону глава правління компанії Володимир Кудрицький.

"Укренерго було змушене вдатися до такого заходу, як аварійна допомога від країн сусідів. Ми взяли впродовж трьох вечірніх годин, коли споживання найбільше, аварійну допомогу зі Словаччини, Польщі та Румунії. І це допомогло нам сьогодні збалансувати нашу енергосистему", – сказав він.

Кудрицький додав, що у наступні дні, доки зберігатиметься морозна погода, прогнозується дефіцит в енергосистемі.

Попри те, що енергосистема має резерви для збільшення обсягів генерації, в останні дні ситуативно вийшло в аварійний ремонт кілька енергоблоків. Кудрицький розраховує на їхнє швидке повернення у роботу. Окрім того, очікується вихід із планових ремонтів ще частини енергоблоків електростанцій.

Нагадаємо, через похолодання Укренерго закликало українців економити електроенергію. Критичними годинами є період з 17:00 по 19:00. Пік споживання електроенергії приходиться на 17:00.