Ракетний терор - порушення права на безпеку та життя

«Мене часто запитують: «За що ми боремося?» Можу відповісти: «Перестанемо боротися — тоді дізнаєтесь», — крилатий вислів Черчилля, який добре характеризує події України під час збройної агресії РФ. Ще з 2014-го року ми зрозуміли, з яким підступним ворогом нам доводиться мати справу. Український народ захищає свою державу, ми не посягаємо на чужі території, але боротимемося за право бути вільними. Ракетний терор, який застосовує армія окупанта вкотре доводить про незламність та нескореність українських громадян. Ворог готується атакувати, а ми готуємося захищати та повертати незаконно відібране!

Фото: Сергій Лисак

Речі потрібно називати своїми іменами!

Ми маємо справу з державою-терористом і це – РФ. Міжнародна спільнота наголошує на тому, що атаки на енергетичні об’єкти нашої держави – це енергетичний та економічний тероризм, який спрямований на залякування цивільного населення та придушення його волі до опору. Російський ракетний терор спрямований на знищення чи пошкодження інфраструктури України, виклик соціального невдоволення населення, а також підрив енергетичної безпеки країни та європейського регіону в цілому.

Росія чітко усвідомлює той факт, що рано чи пізно Україна здобуде перемогу. Збройні Сили України роблять неможливі речі на полі бою для того, щоб вигнати армію окупанта з території України.

Поновлення ракетних атак по об’єктах України: тактика РФ

10-го жовтня 2022 року РФ здійснила перший та один з наймасовіший ракетних обстрілів, випустивши 84 крилатих ракети та 24 безпілотників по енергетичній інфраструктурі України. Зима 2022-2023 років виявилася дуже важкою для нашого народу. Загалом з 10-го жовтня 2022 року армія РФ випустила по ключових енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет та дронів-камікадзе, понад 250 з яких влучили у ціль.

Чи буде Росія обстрілювати територію України знову? Беззаперечно. Вони не відмовляться від ідеї створити для населення України жорсткі та нестерпні умови для виживання. За даними ГУР МО України наразі у запасі ворога є приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстані понад 350 кілометрів.

Окрім того, вони не припиняють модернізацію ракет Х-22. Також, РФ почала виробляти кілька десятків аналогів дронів «Шахед», які несуть не меншу небезпеку ніж ракети.

Армія РФ постійно здійснює залякування та вбивства цивільного населення.

У період з 5-го жовтня 2023 року окупати здійснили щонайменше 4 ракетні обстріли, які призвели до масових жертв серед цивільного населення. У зв’язку із ракетним ударом по кафе в селі Гроза Харківської області, загинули 59 осіб. Також, окупанти «Іскандерами» обстріляли центр Харкова, де під прицілом ворога були житлові будинки, тоді постраждали десятки людей, серед яких діти. Увечері 21-го жовтня 2023 року російська армія завдала ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у селищі Коротич Харківської області. У результаті удару шестеро людей загинули на місці, ще 17 отримали поранення, 16 з яких шпиталізували. Головною метою росіян є знищення українського народу.

Зробивши висновки з попереднього року ми розуміємо, що ракетний терор з боку РФ не припиниться, а лише набиратиме обертів.

У листопаді КМУ розглядав три сценарії блекауту. Українці жили в умовах систематичного відключення електроенергії, а також загрози тотального блекауту. Зокрема, у грудні 2022 року через російські обстріли з ладу була виведена більша частина енергосистеми України.

Якщо росіяни готуються знищувати об’єкти критичної інфраструктури, то в цей час ми докладаємо зусиль задля ефективного захисту територій та розміщених об’єктів критичної інфраструктури, враховуючи ті об’єкти, які можуть стати першочерговими цілями для ворога.

За словами Президента України Володимира Зеленського, на бойове чергування стали додаткові системи протиповітряної оборони «NASAMS», передані нашими партнерами. Для додаткового посилення безпеки та захисту критичної інфраструктури та цивільного населення, Україна орендує додаткові системи ППО.

Водночас, потрібно зазначати, що однією з найбільших проблем під час блекауту, спричиненого та направленого армією окупанта проти цивільного населення України, було повне відключення електроенергії, відсутність зв’язку, тепла, а також водопостачання.

Минулого року Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України розробила поради для українців, які дозволять зв’язатися з рідними, а також отримати хоча б мінімальну інформацію у можливій «ситуації Х».

Для цього потрібно:

• спробувати використати національний роумінг (мобільна мережа хоча б одного мобільного оператора може бути доступною);

• віддавати перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками;

• встановити спеціальні месенджери, які працюють через систему Bluetooth (радіус їхнього охоплення невеликий, але ними можна користуватися для спілкування між мешканцями багатоповерхових будинків, головне – завчасно домовитись із сусідами про використання якогось конкретного із них);

• «пункти незламності» (адреси найближчих із них слід виписати та зберегти завчасно).

Наголошу, що за нагальної потреби ви також можете звернутися до правоохоронців, а також інших представників спеціалізованих служб, які використовують рації, та мають засоби зв’язку навіть за умов тотального блекауту.

Пункти незламності – острівці тепла та єдності!

На сьогодні в Україні розгорнули понад 13 тисяч Пунктів незламності, зокрема 96 на залізничних вокзалах. Офіс Омбудсмана торік виступив ініціатором створення пунктів обігріву в усіх регіонах України. Тоді Уряд підтримав мої рекомендації, як Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Міністерствам та керівникам обласних та Київської міської військових адміністрацій доручили забезпечити роботу Пунктів незламності в Україні. Пункти незламності – це острівці тепла та єдності, де люди можуть отримати необхідне, а також розраховувати на допомогу. Тут цілодобово і безкоштовно можуть зігрітися, відпочити, підзарядити гаджети, випити теплого чаю. Дізнатися про чинні в регіонах Пункти незламності та їхнє знаходження можна, скориставшись інтерактивною картою. Ближче до зими їх кількість збільшать, оскільки зараз деякі з них доукомплектовують. Крім того, у застосунку «Дія» невдовзі з’явиться можливість знайти найближчий до себе пункт. Мета ворога – залякати та залишити українців без світла та важливих умов потрібних для життя. Ми знаємо про плани ворога, а також усвідомлюємо, що РФ – це країна терорист, яка вчинятиме будь-які дії, щоб змусити нас буквально виживати. Працюємо, зберігаємо спокій, дослухаймося до рекомендацій, а найголовніше віримо у наше ППО!

Від ракетного терору Росії гине цивільне населення України!

Керівництво РФ не залишить свої спроби вчиняти терористичні дії щодо нашого населення та територій. Від ракетних атак окупантів гине мирне населення, серед якого і діти. Росія намагається знищити українську націю, територіальну цілісність та безпеку нашої держави. Кожного дня ми працюємо задля посилення міжнародної підтримки України, адже ворог не зупиниться, а його апетити не зменшаться. Ми потребуємо більшого тиску на Росію задля продовження боротьби за наші території та свободу, яку від нас намагаються відібрати.

Країна-агресор порушує одне з найголовніших прав людини – право на безпеку та мирне щасливе життя.

Ми боремося та продовжимо боротьбу за права всього українського народу. Бо хто з мечем прийшов, той від нього і загине!