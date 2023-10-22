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"Нова пошта" оприлюднила імена та вік загиблих під Харковом співробітників

У компанії обіцяють розповісти про кожного з них.

"Нова пошта" оприлюднила імена та вік загиблих під Харковом співробітників
Фото: ДСНС

Компанія "Нова пошта" опублікувала імена та вік своїх співробітників, які загинули 21 жовтня внаслідок удару російської ракети по терміналу під Харковом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "НП".

"Ввечері 21.10.2023 шість новопоштовців загинули через прицільний удар російськими ракетами по терміналу Нової пошти в Харкові. Читаємо їхні імена вголос на знак памʼяті й скорботи: Олександр Темніков, 31 рік; Дмитро Герасічкін, 30 років; Артем Акопов, 21 рік; Олександр Біжанов, 22 роки; Владислав Панков, 28 років; Олексій Єрмола, 23 роки", - йдеться в повідомленні.

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У компанії обіцяють розповісти про кожного з них.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили ракетою по терміналу "Нової пошти" на Харківщині. Наразі відомо про 6 загиблих та 17 поранених.

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