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Російська ФСБ влаштувала пошук "зрадників" у Сімферопольському СІЗО, - рух опору "Атеш"

Особовому складу погрожували, що винних знайдуть і "закопають без суду та слідства".

Російська ФСБ влаштувала пошук "зрадників" у Сімферопольському СІЗО, - рух опору "Атеш"

ФСБ Росії взялася шукати «зрадників» у Сімферопольському СІЗО.

Про це повідомляє рух опору "Атеш".

До ізолятора прибула перевірка з "управління федеральної служби виконання покарань Криму" та співробітники внутрішньої безпеки з ФСБ.

Це сталося після публікації про етапування політв'язнів із Криму в Росію.

"Відчитали начальника СІЗО, було опитаний особовий склад і зазнав погроз. У підвищеному тоні заявлялося, що «зрадників обов'язково знайдуть і вони позаздрять мертвим. Закопають без суду та слідства", - йдеться в повідомленні руху опору.

Нагадаємо, "Атеш" нещодавно повідомив, що судові пристави пропонують списувати борги з жителів Криму за підписання контракту з ВС РФ. Тоді боржників відправляють на фронт, звідки мало шансів повернутися. 

За даними постпреда Президента України в Криму Таміли Ташевої, російська окупаційна адміністрація масово звинувачує жителів Криму у дискредитації російської армії.

Наприклад, станом на 22 вересня 2023 року в «судах» в окупованому Криму перебувало 514 так званих адміністративних проваджень за статтею 20.3.3 про «дискредитацію російської армії

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