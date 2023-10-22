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На Таврійському напрямку українські військові знищили ворожий РЛС "Зоопарк"

Ціна радіолокаційного комплексу 10 млн доларів.

На Таврійському напрямку українські військові знищили ворожий РЛС "Зоопарк"
Фото: Ілюстративне фото з відкритих джерел

Українські військові на Таврійському напрямку знищили російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк" ціна якого понад 10 млн доларів. Про це заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"З цінного знищено російський "Зоопарк", який коштує понад 10 млн доларів. Також за останні 3 доби понад 10 окупантів здалися в полон", – розповів він.

За словами речника, на Таврійському напрямку загальні втрати ворога за добу склали 615 осіб. Також знищено 34 одиниці військової техніки.

"Знищено 6 танків, 7 ББМ, 7 артсистем, 9 БПЛА, 5 одиниць автомобільної та спеціальної техніки", –додав Штупун.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники знищили 980 російських окупантів, 18 танків, 19 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем. 

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