На Таврійському напрямку українські військові знищили ворожий РЛС "Зоопарк"

Українські військові на Таврійському напрямку знищили російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк" ціна якого понад 10 млн доларів. Про це заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"З цінного знищено російський "Зоопарк", який коштує понад 10 млн доларів. Також за останні 3 доби понад 10 окупантів здалися в полон", – розповів він.

За словами речника, на Таврійському напрямку загальні втрати ворога за добу склали 615 осіб. Також знищено 34 одиниці військової техніки.

"Знищено 6 танків, 7 ББМ, 7 артсистем, 9 БПЛА, 5 одиниць автомобільної та спеціальної техніки", –додав Штупун.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники знищили 980 російських окупантів, 18 танків, 19 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем.