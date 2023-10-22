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Росія втратила до 190 тисяч осіб на війні проти України, – розвідка

Число коливається від 150 тисяч до 190 тисяч військових.

Росія втратила до 190 тисяч осіб на війні проти України, – розвідка
Фото: Скріншот з відео

Росіяни від початку війни проти України зазнали втрат від 150 тисяч до 190 тисяч військових. У ці підрахунки не входять бійці ПВК "Вагнер". Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в соцмережі "Х".

За даними розвідки Британії, нещодавні атаки російської армії на Авдіївку призвели до збільшення втрат російської армії на 90%. 

"З лютого 2022 року Росія значно збільшила свою військову присутність на території України за рахунок активізації вербування із залученням фінансових стимулів та часткової мобілізації, яка була проведена восени минулого року. Таке збільшення особистого складу є основним фактором, який визначає здатність РФ як захищати утримувану територію, так і здійснювати атаки", – йдеться у зведенні британської розвідки.

Як зазначають у Міноборони Британії, з початку війни Росія зазнала 150 000 – 190 000 втрат, при цьому загальна цифра, включаючи тимчасово поранених (тих, хто одужав і може повернутися на фронт), становить близько 240 000 - 290 000 людей.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники знищили 980 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення кількість вбитих росіян становить 293 830 осіб.

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