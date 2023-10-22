Окупанти завдали 175 ударів по Запорізькій області

Минулої доби росіяни завдали 175 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури, – пише голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Зафіксовано 165 артилерійських обстрілів, які прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Новоандріївки, Полтавки, Преображенки, Щербаків, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Також рашисти здійснили 7 БПЛА-атак по Новодарівці, Білогір'ю та Малій Токмачці й обстріляли з РСЗВ Малинівку, Новоданилівку та Кам'янське", – пише посадовець.

Внаслідок ударів російської армії надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, вночі ворог завдав прицільного удару по терміналу "Нової пошти" у Харкові. Внаслідок влучання шестеро людей загинуло, 14 постраждали.