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Наступного тижня Україна перейде на зимовий час

Переведення годинників в Україні на зимовий і літній час здійснюється майже чотири десятиліття. 

Наступного тижня Україна перейде на зимовий час
Фото: pixabay

У ніч проти 29 жовтня українці перейдуть на зимовий час, перевівши о 4-й годині ранку стрілки годинника на одну годину назад, повідомляє Укрінформ.

Переведення годинників в Україні на зимовий і літній час здійснюється майже чотири десятиліття - в останню неділю жовтня і в останню неділю березня.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Літній і зимовий порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби.

Зазначається, що у березні 2021 року Верховна Рада відправила на доопрацювання в комітет законопроєкт №4201 «Про обчислення часу в Україні», який пропонує скасувати сезонні переведення годинників і, таким чином, залишити в Україні зимовий час.

Але поки що Україна продовжує переходити із літнього часу на зимовий і навпаки.

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