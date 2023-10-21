На Дніпропетровщині не вщухають пожежі в екосистемах.

Про це повідомляє ДСНС України.

“Негативна тенденція виникнення пожеж у природних екосистемах зберігається. Це відбувається тому, що громадяни, всупереч вимогам правил пожежної та екологічної безпеки, масово спалюють сміття та залишки сухої рослинності на власних присадибних ділянках та навколо них, а також допускають необережність у поводженні з вогнем під час перебування на природі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом минулої доби бійці ДСНС у Дніпропетровській області здійснили 29 виїздів для ліквідації загорянь на відкритих територіях.

Вогнеборці загасили 24 займання сухої рослинності та 5 пожеж, де осередком було сміття. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 31 га.

ДСНС України вкотре звертається до населення з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на природі.

Нагадаємо, минулого тижня на Миколаївщині сталася масштабна пожежа на території заповідної зони. Вогонь охопив територію "Парку Приінгульський".