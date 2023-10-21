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З опівночі окупанти скинули на Херсонщину 24 авіабомби

Під вогнем опинилися чотири населені пункти.

З опівночі окупанти скинули на Херсонщину 24 авіабомби

З опівночі російська армія випустила по Херсонській області 24 керованих авіабомби.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під вогнем опинилися чотири населені пункти Бериславського району.

“Також у Бериславі був скид вибухівки з дрона. Є влучання в адмінбудівлю”, − зазначив він.

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Нагадаємо, за минулу добу росіяни 57 обстрілів разів обстріляли Херсонщину, випустивши по області 322 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА. Одна людина загинула та одна дістала поранення.

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