З опівночі окупанти скинули на Херсонщину 24 авіабомби

Під вогнем опинилися чотири населені пункти.

З опівночі російська армія випустила по Херсонській області 24 керованих авіабомби.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під вогнем опинилися чотири населені пункти Бериславського району.

“Також у Бериславі був скид вибухівки з дрона. Є влучання в адмінбудівлю”, − зазначив він.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни 57 обстрілів разів обстріляли Херсонщину, випустивши по області 322 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА. Одна людина загинула та одна дістала поранення.