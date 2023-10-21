З опівночі окупанти скинули на Херсонщину 24 авіабомби

З опівночі російська армія випустила по Херсонській області 24 керованих авіабомби.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Під вогнем опинилися чотири населені пункти Бериславського району.
“Також у Бериславі був скид вибухівки з дрона. Є влучання в адмінбудівлю”, − зазначив він.
Нагадаємо, за минулу добу росіяни 57 обстрілів разів обстріляли Херсонщину, випустивши по області 322 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА. Одна людина загинула та одна дістала поранення.