Понад третину території України забруднена мінами та вибухівкою, − Генштаб

За минулий тиждень вилучено та знешкоджено 3 530 вибухонебезпечних предметів.

Більше ніж третина території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За тиждень, що минув, фахівці Сил оборони обстежили та очистили від вибухонебезпечних предметів понад 260 гектарів сільськогосподарських угідь та інших територій.

На них вилучено та знешкоджено 3 530 вибухонебезпечних предметів.

“Всього з початку широкомасштабної війни Росії проти України у нашій країні очищено від вибухонебезпечних предметів понад 11, 285 тисяч га с/г земель, вилучено та знешкоджено 135 792 вибухонебезпечні предмети”, − зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, на півночі України на основних напрямках імовірного наступу противника з червня 2022 року і дотепер встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін – в 16 разів більше, ніж у червні 2022 року.