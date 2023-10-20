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Щільність мінних загороджень на півночі України з червня минулого року збільшили в 16 разів, – Наєв

Крім того, продовжується нарощення інженерних загороджень.

Щільність мінних загороджень на півночі України з червня минулого року збільшили в 16 разів, – Наєв
Сергій Наєв
Фото: Скріншот з відео

На півночі України на основних напрямках імовірного наступу противника з червня 2022 року і дотепер встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін – в 16 разів більше, ніж у червні 2022 року.

Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів в інтерв’ю Укрінформу.

“У рамках проведення стабілізаційної операції проведено інженерне обладнання рубежів оборони, яке містить фортифікаційне обладнання та систему інженерних загороджень. На сьогодні тривають заходи щодо удосконалення фортифікаційного обладнання рубежів оборони, а також обслуговування і нарощення інженерних загороджень”, – розповів Наєв. 

Він зазначив, що на основних напрямках імовірного наступу противника з червня 2022 року дотепер встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін. Зокрема, протитанкові мінні поля, протитанкові групи мін, комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугасів, мінованих завалів тощо. Таким чином щільність мінно-вибухових загороджень збільшилась в 16 разів.

Крім того, встановлені невибухові загородження та об’єкти транспортної інфраструктури, зокрема, йдеться про мости, дороги тощо. Тривають роботи і над фортифікаційним обладнанням позицій силами місцевих органів влади.

“Ми разом створюємо такі умови, щоб державний кордон України у Північній операційній зоні був повністю непрохідний для ворожих сил. За тісної взаємодії з головами військових адміністрацій будуємо військові інженерно-технічні i фортифікаційні споруди. Встановлюємо додаткові камери спостереження. Робота в цьому напрямі триває цілодобово”, – розповів командувач.

Наєв також зазначив, що наразі організовано постійну взаємодію з військовими адміністраціями стосовно забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури в результаті встановлення додаткового фортифікаційного обладнання, а також збільшення кількості мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

Нагадаємо, минулого тижня генерал Наєв повідомив, що вночі на Сумщині тероборона виявила диверсійну групу росіян. Диверсанти рухались у напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури. По ним відпрацювали артилерія та міномети.

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