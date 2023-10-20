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На Харківщині колаборант примушував співробітників очолюваного ним підприємства рити траншеї для окупантів

Після звільнення Куп’янська його затримала СБУ.

На Харківщині колаборант примушував співробітників очолюваного ним підприємства рити траншеї для окупантів

Служба безпеки викрила ще одного ворожого пособника, який пішов на добровільну співпрацю з РФ після захоплення частини Харківської області.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Фігурантом виявився колишній інженер Куп’янського управління магістральних газопроводів. Під час тимчасової окупації міста він підтримав російських загарбників і погодився очолити створене ворогом місцеве "газорозподільне підприємство".

На цій "посаді" фігурант примушував своїх підлеглих рити траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів. Крім того, він підказував командуванню російських військ локації для замаскованого зберігання їхньої бронетехніки та боєприпасів на території району.

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Також пособник ворога брав участь у підготовці об’єктів окупаційних органів та військових угруповань РФ до опалювального сезону минулого року. Після звільнення Куп’янська чоловік намагався "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Стабілізаційні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництво обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ заявила про затримання агента ФСБ, який коригував удари ворога по Харкову. Його було затримано "на гарячому" під час дорозвідування місць ворожих "прильотів". За виконані завдання він отримував від окупантів "грошову винагороду", що надходила на його криптогаманець.

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