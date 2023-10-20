На аеродромах Бердянська та Луганська ЗСУ знищили 14 російських гелікоптерів, − міністерство оборони Великої Британії

Втрати змусять Росію знову перенести свої оперативні бази та вузли управління далі від лінії фронту.

17 жовтня на аеродромах окупованих Бердянська та Луганська було загалом вражено 14 російських військових гелікоптерів та засоби ППО.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Британці зазначають, що масштаби збитків наразі не підтверджені, однак ймовірно, що у Бердянську знищили 9 гелікоптерів, а у Луганську − 5.

“Оскільки безпосередня авіаційна підтримка Росії на сьогодні вкрай слабка, російські оборонні лінії все більше покладаються на підтримку гелікоптерів перед українським наступом”, − зазначили у міністерстві.

Бердянськ використовувався як основна передова оперативна база на південній осі, яка забезпечувала як матеріально-технічне забезпечення, так і наступальну й оборонну спроможність. У разі підтвердження втрати вплинуть на здатність Росії як захищатися, так і вести подальший наступ на цьому напрямку.

“Враховуючи нинішнє навантаження на російське військове виробництво, підтверджену втрату будь-яких літальних апаратів буде важко компенсувати в коротко- та середньостроковій перспективі”, − зазначили військові.

Ця втрата може створити додатковий тиск на російських пілотів і літаки, які вже потерпають від бойового виснаження та проблем з обслуговуванням через непередбачену затяжну кампанію. Ймовірно, що цей удар змусить Росію знову перенести свої оперативні бази та вузли управління далі від лінії фронту, збільшивши навантаження на логістичні ланцюги.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 October 2023.



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Нагадаємо, 17 жовтня Сили оборони провели операцію Dragonfly, уразивши ворожі аеродроми поблизу Бердянська та Луганська. У ЗСУ повідомили про знищення дев’яти гелікоптерів різних модифікацій, спеціальної техніки на аеродромах, пускової установки ППО, складу боєприпасів. Також було пошкоджено злітні смуги летовищ. Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими.