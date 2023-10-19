Головне за четвер, 19 жовтня: понад 70 бойових зіткнень, Залужний на передовій, перше читання законопроєкту про заборону УПЦ МП

Понад 70 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, Залужний на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Яким запам’ятається 603-й день повномасштабної війни.

Ворожий обстріл Вовчанська спричинив велику пожежу та руйнування на приватному подвір’ї.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний відвідав Авдіївський та Куп'янський напрямки.

Про це йдеться в дописі Залужного на його сторінках у соцмережах. За його словами, "на війні немає простих ділянок фронту", а "є тільки ті, де складніше". "Зараз - це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто. Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію", - повідомив генерал. Він зазначив, що українські бійці, попри все, продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.

Головком повідомив, що із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили "послідовність кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів".

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом обговорив широке коло питань, повідомила пресслужба президента України.

“Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, бо наші воїни дуже ефективно застосовують їх на полі бою”, – повідомив Володимир Зеленський.

Також співрозмовники розглянули можливості подальшого посилення далекобійних спроможностей українських військ.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось понад 70 бойових зіткнень. Українські воїни відбивали атаки ворога на шести напрямках.

Загарбники завдали вісьмох ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та чотирьох ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками було знищено чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дві важких вогнеметних системи залпового вогню ТОС-1А “Солнцепек” та 13 артилерійських засобів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 19 жовтня – в нашій новині.

Російські військові обстріляли з авіації Херсонську область. По Бериславу ворог випустив 10 бомб. Внаслідок атаки поранені двоє жінок.

Більше інформації – в новині.

Російські окупаційні війська обстріляли Очеретинську громаду Донецької області.

Про це розповіла речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва. "Внаслідок обстрілу чоловік отримав осколкове поранення. Його доставлено до лікарні для надання медичної допомоги", - розповіла Мєдвєдєва.

Сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада проголосувала за держбюджет-2024 у першому читанні.

Про це повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. За інформацією нардепів, до 20 листопада законопроєкт мають проголосувати в цілому з урахуванням висновків та пропозицій.

Згідно із законопроєктом, доходи складають 1,7 млрд грн, видатки – 3,3 млрд грн, а граничний обсяг дефіциту – 1,5 млрд грн.

Верховна Рада також підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ. Зокрема це стосується УПЦ МП.

“За” законопроект №8371 проголосували 267 нардепів.

Коли законопроєкт голосуватимуть у другому читанні, наразі невідомо.

Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП, можна побачити тут.

А як ледь не побилися під час голосування – тут.

Читайте також експрес-аналітику від шеф-редакторки Lb.ua Соні Кошкіної "Ти чорт йоб..й!" Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)

Продовження теми неодмінно буде.

Вадим Гутцайт хоче піти з поста міністра молоді та спорту України, повідомляють джерела LB.ua.

Кандидат на цю посаду уже пройшов співбесіду. Мова про Антона Нікуліна, який наразі обіймає посаду начальника управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради.

Звільнення Гутцайта планується на наступному пленарному засіданні Верховної Ради. Тоді ж голосуватимуть за нову кандидатуру керівника Мінмолодьспорту.

Нікулін йтиме кандидатом від "Слуги народу" - його кандидатуру від партії просував очільник Федерації футболу Львівщини Олександр Шевченко. Джерела пов’язують Нікуліна зі сферою впливу відомого львівського бізнесмена Григорія Козловського, що володіє курортним готелем Emily Resort.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!