Українські бійці відбили понад 20 атак росіян на Куп'янському напрямку і 11 - біля Мар'їнки, - Генштаб

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили більш ніж 10 атак росіян у районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області та ще близько 10 атак в районі Надії Луганської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, на Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. На Бахмутському - атаки противника в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. На Шахтарському - атаки в районі Золотої Ниви Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів: Авдіївка, Новокалинове, Степове, Сєверне Донецької області, де Силами оборони відбито понад 10 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки Донецької області, де Сили оборони відбили 11 атак.

Протягом доби відбулось понад 70 бойових зіткнень.

Загалом загарбники завдали вісім ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті станом на 18.00 19 жовтня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них: Соснівка, Костобобрів, Грем’яч Чернігівської області; Волфине, Кияниця, Степок, Новодмитрівка, Рясне Сумської області; Одрадне, Колодязне, Тополі Харківської області;

та артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них: Соснівка, Костобобрів, Грем’яч Чернігівської області; Волфине, Кияниця, Степок, Новодмитрівка, Рясне Сумської області; Одрадне, Колодязне, Тополі Харківської області; на Куп’янському ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка, Подоли та Піщане Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Іванівка, Кислівка, Крохмальне, Піщане, Берестове Харківської області;

ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка, Подоли та Піщане Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Іванівка, Кислівка, Крохмальне, Піщане, Берестове Харківської області; на Лиманському ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Спірне, Виїмка та Веселе Донецької області. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Званівка, Роздолівка Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Спірне, Виїмка та Веселе Донецької області. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Званівка, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема: Васюківка, Міньківка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області;

окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема: Васюківка, Міньківка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області; на Авдіївському противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них: Новокалинове, Очеретине, Авдіївка, Опитне, Первомайське, Невельське Донецької області;

противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них: Новокалинове, Очеретине, Авдіївка, Опитне, Первомайське, Невельське Донецької області; на Мар’їнському противник завдав авіаційних ударів в районах Олександрополя та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема: Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Олександрополя та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема: Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Вугледар та Павлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема: Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Вугледар та Павлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема: Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області; на Запорізькому ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Роботине та Новоданилівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема: Мала Токмачка, Оріхів, Роботине, Кам’янське, Плавні, Приморське Запорізької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Роботине та Новоданилівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема: Мала Токмачка, Оріхів, Роботине, Кам’янське, Плавні, Приморське Запорізької області; на Херсонському окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав та Веселе Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали: Інженерне, Антонівка, Комишани Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Генштаб також повідомив, що упродовж доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та чотири удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками було знищено чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління, двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох важких вогнеметних системах залпового вогню ТОС-1А “Солнцепек” та 13 артилерійських засобах противника.

Нагадаємо, нині російські військові обстріляли з авіації Херсонську область. По Бериславу ворог випустив 10 бомб. Внаслідок атаки поранені двоє жінок.

Франція засудила російські удари, яких зазнали Запоріжжя, Херсон та Миколаївщина, і які призвели до жертв серед мирного населення.