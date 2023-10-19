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Євросоюз остаточно погодив тимчасовий захист для біженців із України до березня 2025 року

ЄС завершив для цього усі необхідні процедури.

Євросоюз остаточно погодив тимчасовий захист для біженців із України до березня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз нарешті продовжив тимчасовий захист для біженців із України до 4 березня 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС у соцмережі Х.

Наразі у Європейському Союзі перебуває понад чотири мільйони біженців із нашої держави. 

Тепер люди зможуть отримати доступ до прав у ЄС, зокрема, права на проживання, доступ до ринку праці, житла, соціальної, медичної та інших допомог. Це також повинно запобігти надмірному тиску на національні системи надання притулку.

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Нагадаємо, Рада ЄС погодила продовження режиму тимчасового захисту минулого місяця. За цей період мали провести необхідні юридичні процедури і переклад на всі мови Євросоюзу.

Перед цим за продовження тимчасового захисту висловилася Європейська комісія.

Торік про таке рішення домовились міністри внутрішніх справ і юстиції країн ЄС на засіданні у Брюсселі 3 березня. Тоді зазначалося, що продовжити термін можна лише двічі.

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