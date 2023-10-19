Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
​Хто і як керує війною
​Хто і як керує війною
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
Ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні, − ЦАХАЛ
Ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні, − ЦАХАЛ
ГоловнаСвіт

Посол України в Ізраїлі Корнійчук спростував загибель 23 українців, натомість підтвердив смерть 18 громадян

Напередодні його колега, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, повідомив про 23 загиблих українців. 

Посол України в Ізраїлі Корнійчук спростував загибель 23 українців, натомість підтвердив смерть 18 громадян
Фото: EPA/UPG

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук спростував інформацію про загибель 23 українців внаслідок нападу ХАМАС. Він підтверджує смерть 18 українців.

Про це Корнійчук сказав в ефірі національного телемарафону.

“У нас підтверджена інформація стосовно 18 загиблих, не 23. Ця інформація не відповідає дійсності”, - сказав Корнійчук.

Також він повідомив, що кількість українців, які потребують евакуації з сектору Гази, зросла до 308 осіб. Наступними днями вона може збільшитися до 400.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що за удар по лікарні у Газі відповідає “інша команда”. Раніше ЦАХАЛ заявив, що ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні. Тель-Авів заявив про перехоплення розмови з бойовиками, які обговорювали невдалий запуск.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies