Посол України в Ізраїлі Корнійчук спростував загибель 23 українців, натомість підтвердив смерть 18 громадян

Напередодні його колега, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, повідомив про 23 загиблих українців.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук спростував інформацію про загибель 23 українців внаслідок нападу ХАМАС. Він підтверджує смерть 18 українців.

Про це Корнійчук сказав в ефірі національного телемарафону.

“У нас підтверджена інформація стосовно 18 загиблих, не 23. Ця інформація не відповідає дійсності”, - сказав Корнійчук.

Також він повідомив, що кількість українців, які потребують евакуації з сектору Гази, зросла до 308 осіб. Наступними днями вона може збільшитися до 400.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що за удар по лікарні у Газі відповідає “інша команда”. Раніше ЦАХАЛ заявив, що ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні. Тель-Авів заявив про перехоплення розмови з бойовиками, які обговорювали невдалий запуск.