Єгипет оголоcив про відкриття гуманітарного коридору до сектору Гази

Про це домовились президенти США та Єгипту.

пункт пропуску “Рафах” на кордоні Єгипту і сектору Гази

Єгипет оголосив про відкриття коридору для гуманітарної допомоги в сектор Гази через контрольно-пропускний пункт “Рафах”, повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що сотні вантажівок з допомогою вже чекають біля пункту “Рафах”.

“Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі та президент США Джо Байден домовилися про постійну доставку гуманітарної допомоги в сектор Гази через пункт Рафах”, — йдеться в заяві речника президента Ахмеда Фахмі без уточнення дати.

Нагадаємо, раніше президент Єгипту виступив проти евакуації до країни мешканців сектору Гази. Абдель Фаттах Ас-Сісі вважає, що це лише призведе до розширення географії конфлікту.