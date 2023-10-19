Єгипет оголоcив про відкриття гуманітарного коридору до сектору Гази

Єгипет оголосив про відкриття коридору для гуманітарної допомоги в сектор Гази через контрольно-пропускний пункт “Рафах”, повідомляє The Times of Israel.
Зазначається, що сотні вантажівок з допомогою вже чекають біля пункту “Рафах”.
“Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі та президент США Джо Байден домовилися про постійну доставку гуманітарної допомоги в сектор Гази через пункт Рафах”, — йдеться в заяві речника президента Ахмеда Фахмі без уточнення дати.
Нагадаємо, раніше президент Єгипту виступив проти евакуації до країни мешканців сектору Гази. Абдель Фаттах Ас-Сісі вважає, що це лише призведе до розширення географії конфлікту.