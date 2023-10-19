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Єгипет оголоcив про відкриття гуманітарного коридору до сектору Гази

Про це домовились президенти США та Єгипту. 

Єгипет оголоcив про відкриття гуманітарного коридору до сектору Гази
пункт пропуску “Рафах” на кордоні Єгипту і сектору Гази
Фото: EPA/UPG

Єгипет оголосив про відкриття коридору для гуманітарної допомоги в сектор Гази через контрольно-пропускний пункт “Рафах”, повідомляє The Times of Israel. 

Зазначається, що сотні вантажівок з допомогою вже чекають біля пункту “Рафах”.

“Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі та президент США Джо Байден домовилися про постійну доставку гуманітарної допомоги в сектор Гази через пункт Рафах”, — йдеться в заяві речника президента Ахмеда Фахмі без уточнення дати.

Нагадаємо, раніше президент Єгипту виступив проти евакуації до країни мешканців сектору Гази. Абдель Фаттах Ас-Сісі вважає, що це лише призведе до розширення географії конфлікту.

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