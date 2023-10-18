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G7 розглядає варіанти санкцій проти російських діамантів, – Reuters

У "Великій сімці" хочуть встигнути до 1 січня.

G7 розглядає варіанти санкцій проти російських діамантів, – Reuters
Фото: picdrop.com

Цього тижня країни "Великої сімки" (G7) обговорять чотири варіанти санкцій проти російських діамантів, щоби позбавити Росію джерела доходу, яке допомагає фінансувати війну проти України, –пише Reuters.

Варіанти санкції коливаються від легкого саморегулювання до суворих заходів щодо імпорту.

Пропозиції були підготовлені Бельгією, Індією, французькою групою ювелірної промисловості та Всесвітньою алмазною радою і будуть обговорені на технічній зустрічі представників G7 у четвер, –повідомили Reuters офіційні особи, близькі до переговорів.

Основні розбіжності між пропозиціями стосуються того, звідки діаманти потраплятимуть на ринки G7, як перевірятимуть їхнє походження з Росії, а також якими будуть пороги ваги діамантів і наслідки порушення правил.

Санкції G7 серйозно вплинуть по російському експорту діамантів, оскільки на країни "семи" — США, Канаду, Японію, Німеччину, Великобританію, Італію та Францію — припадає 70% світового попиту на дорогоцінний камінь.

Джерела Reuters повідомили, що G7 наразі веде "інтенсивні технічні консультації" щодо механізму відстеження походження діамантів.

"У листопаді нам абсолютно необхідно все прояснити, якщо ми хочемо встигнути до 1 січня", – зазначили у джерелах.

Національне агентство з питань запобігання корупції вносить до переліку кандидатів на санкції 47 російських компаній, пов’язаних з видобуванням, обробкою і продажем алмазів. Більшість із цих компаній пов’язані з найвідомішою російською групою алмазовидобувних компаній - АК "Алроса". 

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