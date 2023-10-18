Німеччина перекинула спецназ на Кіпр для евакуації своїх громадян з Гази та Лівану

Федеральний уряд Німеччини готується до всіх сценаріїв на Близькому Сході. Для того, щоб мати можливість евакуювати своїх громадян з Гази та Лівану під військовим захистом в екстрених випадках, були задіяні спецпідрозділи Бундесверу, – пише BILD.

Згідно з інформацією видання, на Кіпр було доставлено командування армійських спецназів. Туди ж завезли і їхню техніку. Так само поблизу були стягнуті спецназ ВМС, відомі як бойові плавці. Вони перебувають на землі головним чином на випадок розширення конфлікту і необхідності виведення німців з Лівану за допомогою потужної операції.

Це дозволило б Бундесверу втрутитися з боку Середземного моря.

Також на острівну державу перекинули спецпідрозділи Федеральної поліції Німеччини GSG 9, які спеціалізуються на звільненні заручників, і військово-транспортні літаки А400М і С-130.

"Ми на низькому старті й готові до будь-яких варіантів", – повідомили в Уряді.

Зазначається, що можлива операція може бути спрямована на звільнення німецьких заручників із полону ХАМАС чи евакуацію всіх громадян Німеччини із Сектору Газа або з Лівану.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я Палестини, у секторі Газа загинули щонайменше 3 478 людей, близько 12 000 жителів отримали поранення. А канцлер Німеччини Олаф шольц ледь не потрапив під ракентий удар у Тель-Авіві.