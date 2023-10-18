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Україна відмовилася від терміна "молдовська мова"

"Молдовська мова" виникла за часів СРСР і є кириличним варіантом румунської мови.

Україна відмовилася від терміна "молдовська мова"
Фото: Кабінет міністрів України у Facebook

Україна визнає, що державною мовою Республіки Молдова є румунська мова. Про це йдеться у спільній заяві щодо посилання співпраці, яку зробили сьогодні уряди України та Румунії.

18 жовтня 2023 року у Києві відбулося перше спільне засідання Кабінету міністрів України та уряду Румунії, на якому співголовували прем’єр-міністр Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Марчел Чолаку.

За підсумками спільного засідання прем’єр-міністри серед іншого "взяли до уваги, що державною мовою Республіки Молдова є румунська мова".

"Грунтуючись на результативних дискусіях президентів України та Румунії, які відбулися 10 жовтня 2023 року, румунська сторона вітає рішення, ухвалене сьогодні урядом України, невідкладно вирішити питання штучного розмежування між румунською та "молдовською" мовами шляхом імплементації відповідних практичних заходів з належним урахуванням усіх правових аспектів", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, "молдовська мова" виникла в часи СРСР і була кириличним варіантом румунської мови. У Конституції Молдови 1994 року, якою тривалий час керувалась Україна, стаття 13 визначала "молдовську мову" як національну мову країни.

Однак у грудні 2013 року Конституційний суд Молдови постановив, що текст декларації про незалежність має перевагу над положеннями конституції. А Декларація про незалежність Молдови від Радянського Союзу, прийнята в 1991 році, передбачала, що державною мовою в Молдові є румунська.

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