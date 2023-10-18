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Туреччина веде переговори з бойовиками ХАМАС щодо звільнення заручників, – Reuters

ХАМАС тримає в Газі 199 людей, які були захоплені в Ізраїлі під час нападу 7 жовтня. 

Туреччина веде переговори з бойовиками ХАМАС щодо звільнення заручників, – Reuters
Хакан Фідан
Фото: EPA/UPG

Туреччина веде переговори з палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС щодо звільнення заручників, яких вона захопила в Ізраїлі та вивезла до Гази, але наразі немає "нічого конкретного".

Про це пише Reuters з посиланням на міністра закордонних справ Хакана Фідана.

Він заявив, що Анкара обговорює звільнення іноземців, цивільних осіб і дітей, яких утримує ХАМАС. Фідан додав, що "багато країн" попросили допомоги Туреччини у звільненні своїх громадян.

"Переговори, робота щодо обміну полоненими триває. Є переговори та зустрічі, які проводяться через підрозділи розвідки, але в розпал перших днів не вдалося створити рамки для цього", – цитує Фідана агентство Anadolu.

Офіційні особи кажуть, що ХАМАС має близько 200 заручників у Газі.

Фідан додав, що інші країни, зокрема Катар, теж ведуть переговори з ватажками ХАМАС, які зараз перебувають у Катарі.

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"Ми також час від часу спілкуємося з нашими друзями, колегами. Наразі нічого конкретного… Американці, німці (передали запити) щодо власних громадян. Були ті, хто з першого дня просив нашої допомоги у звільненні своїх людей", – зазначив він.

Анкара працює над налагодженням давніх напружених відносин з Ізраїлем. На відміну від Сполучених Штатів і Європейського Союзу, Туреччина не розглядає ХАМАС як терористичне угруповання.

Туреччина спочатку засуджувала загибель цивільних осіб в Ізраїлі та закликала до стриманості. Але потім посилила свою риторику, заявивши, що відповідь Ізраїлю ХАМАСу в Газі є "різаниною" та порушенням прав людини та міжнародного права.

Нагадаємо, Ізраїль бомбардує Сектор Гази у відповідь на напад ХАМАС, унаслідок якого загинули щонайменше 1 400 мешканців країни. 

Після удару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в місті Газа ввечері 17 жовтня загинули понад 500 людей. Офіційні палестинські особи заявили, що по лікарні завдала удару ізраїльська авіація.

Ізраїльська армія заявила, що ракету, яка поцілила у баптистську лікарню у Газі, випустили бойовики ХАМАС з-за лікарні.

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