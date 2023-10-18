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У Словаччині проросійський прем'єр Фіцо тимчасово очолить МЗС

Фіцо поспішає із формуванням нового уряду.

У Словаччині проросійський прем'єр Фіцо тимчасово очолить МЗС
Фото: EPA/UPG

Лідер партії Smer Роберт Фіцо тимчасово обійматиме посади і прем’єр-міністра, і глави МЗС, бо поки не знайшов кандидата на посаду очільника зовнішньополітичного відомства. Про це повідомляє видання Aktuality з посиланням на джерело у sita.sk.

Хоча партії «Голос» і «СНС» оприлюднили імена кандидатів на посади міністрів, «Smer» цього ще не зробила. 

Роберт Фіцо зазначив, що оприлюднить імена кандидатів тоді, коли буде офіційне представлення. Також він повідомив, що протягом дня він проведе перемовини з президентом Зузаною Чапутовою. І якщо глава держави відхилить якусь із поданих кандидатур, Фіцо доведеться переконувати Чапутову. 

Зазначається, що Фіцо поспішає із формуванням нового уряду, аби встигнути до запланованого на 27 жовтня саміту Європейської ради.

Нагадаємо,  минулого тижня три партії-переможниці у Словаччині підписали меморандум, який  передбачає створення коаліції за участю партії-переможниці Smer, яка має 42 місця, партії із "золотою акцією" у парламенті "Голос", яка посіла третє місце на виборах і матиме 27 місць, та проросійської СНП із 10 місцями у новому парламенті. 

Згідно меморандуму Smer-SD має право призначати прем’єр-міністра та шістьох інших міністрів.

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