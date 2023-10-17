Україна рішуче засудила напад ХАМАС на Ізраїль і підтримала право країни на захист

Винні у скоєнні цих злочинів мають бути притягнені до найсуворішої відповідальності. При цьому Україна виступає за урегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту за допомогою політико-дипломатичних засобів.

Міністерство закордонних справ України підтвердило рішуче засудження терористичних ракетних обстрілів та нападів озброєних угруповань ХАМАС проти населення Ізраїлю, внаслідок яких вже загинуло та було поранено кілька тисяч людей, серед яких — громадяни України.

“Вважаємо категорично неприйнятними навмисно спрямовані з боку ХАМАС проти цивільного населення акти насилля, зокрема численні жорстокі вбивства та взяття заручників. Винні у скоєнні цих злочинів мають бути притягнені до найсуворішої відповідальності. Ми непохитно підтримуємо Ізраїль у його праві на захист та зусиллях задля протидії терористичним актам”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що критично важливо, аби триваюче протистояння у подальшому не призводило до зростання кількості жертв серед мирного населення з обох сторін конфлікту як в Ізраїлі, так і Палестині.

МЗС України зауважило, що Близькосхідний мирний процес залишається основою будь-яких зусиль, спрямованих на відновлення регіональної стабільності та безпеки.

“Україна послідовно підтримує реалізацію принципу двох держав, Ізраїлю та Палестини, які житимуть поруч у мирі й безпеці, та виступає за урегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту за допомогою політико-дипломатичних засобів. Ми впевнені, що справедливий, всеосяжний та стійкий мир на Близькому Сході може бути реалізований у рамках беззастережного виконання сторонами відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН та інших міжнародних домовленостей”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, видання The New York Times нещодавно повідомило, що Ізраїль запросив у США екстрену військову допомогу на 10 млрд доларів. Йдеться, зокрема, про ракети для системи ППО "Залізний купол" та 155-мм артилерійські боєприпаси.