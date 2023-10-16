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Порошенко привіз морпіхам на південний напрямок дрони, вантажівки та спорядження

Морські піхотинці воюють на найгарячіших ділянках фронту, брали участь у багатьох операціях, зокрема, після російського вторгнення захищали Маріуполь. 

Порошенко привіз морпіхам на південний напрямок дрони, вантажівки та спорядження

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко на південному фронті передав морпіхам техніку та спорядження. 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма окремі бригади, 137-й батальйон морської піхоти та 406-та артбригада отримали квадрокоптери DJI Mavic, вантажівки DAF, гуму для автівок HMMWV  і лазне-пральні комплекси, повідомляє пресслужба "ЄС".

«Ця допомога дуже доречна. Забезпечення Збройних Сил на достойному рівні, є чим воювати, є засоби, але ось таких деталей просто немає. Якщо немає такої мобільної, дуже витривалої автотехніки, то це не додає ефективності. Гума на позашляховики «Хамві» на цей період буде дуже доречна. Я вже мовчу про «очі», тому що «очі», на жаль, у нас втрачаються регулярно. Я маю на увазі дрони Mavic. Не треба применшувати можливості противника, тому що вони мають засоби РЕБу, тому ми змушені поповнювати цей свій парк дронів», – зазначив офіцер ЗСУ, морпіх, депутат Запорізької міськради Валерій Прозапас.

Морські піхотинці після 24 лютого 2022 року воюють на найгарячіших ділянках фронту, брали участь у багатьох операціях, зокрема, після російського вторгнення захищали Маріуполь.  

«На початку повномасштабного вторгнення ми були на Миколаївщині, потім на Херсонщині, потім були в Авдіївці, потім були на Новобахмутівці, потім в наступі на запорізькому напрямку, потім знову на Авдіївці. Тепер знову на іншому напрямку. Тобто ми на місці не стоїмо, а виконуємо мобільно всі бойові задачі, які стоять перед нашим підрозділом». – каже морпіх.

«Морська піхота – це наші герої, які покрили себе славою, починаючи ще з 2014 року. Потім героїчні бої під Маріуполем, потім позиції у Херсонській області, бої за звільнення Півдня. Тому нашим спільним рішенням ми продовжили програму підтримки підрозділів морської піхоти України», – зазначив Петро Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

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