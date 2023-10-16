Порошенко привіз морпіхам на південний напрямок дрони, вантажівки та спорядження

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко на південному фронті передав морпіхам техніку та спорядження. 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма окремі бригади, 137-й батальйон морської піхоти та 406-та артбригада отримали квадрокоптери DJI Mavic, вантажівки DAF, гуму для автівок HMMWV і лазне-пральні комплекси, повідомляє пресслужба "ЄС".

«Ця допомога дуже доречна. Забезпечення Збройних Сил на достойному рівні, є чим воювати, є засоби, але ось таких деталей просто немає. Якщо немає такої мобільної, дуже витривалої автотехніки, то це не додає ефективності. Гума на позашляховики «Хамві» на цей період буде дуже доречна. Я вже мовчу про «очі», тому що «очі», на жаль, у нас втрачаються регулярно. Я маю на увазі дрони Mavic. Не треба применшувати можливості противника, тому що вони мають засоби РЕБу, тому ми змушені поповнювати цей свій парк дронів», – зазначив офіцер ЗСУ, морпіх, депутат Запорізької міськради Валерій Прозапас.

Морські піхотинці після 24 лютого 2022 року воюють на найгарячіших ділянках фронту, брали участь у багатьох операціях, зокрема, після російського вторгнення захищали Маріуполь.

«На початку повномасштабного вторгнення ми були на Миколаївщині, потім на Херсонщині, потім були в Авдіївці, потім були на Новобахмутівці, потім в наступі на запорізькому напрямку, потім знову на Авдіївці. Тепер знову на іншому напрямку. Тобто ми на місці не стоїмо, а виконуємо мобільно всі бойові задачі, які стоять перед нашим підрозділом». – каже морпіх.

«Морська піхота – це наші герої, які покрили себе славою, починаючи ще з 2014 року. Потім героїчні бої під Маріуполем, потім позиції у Херсонській області, бої за звільнення Півдня. Тому нашим спільним рішенням ми продовжили програму підтримки підрозділів морської піхоти України», – зазначив Петро Порошенко.