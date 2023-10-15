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Завтра до Києва прибуде керівник ОБСЄ

"Україна та її народ викликають першорядне занепокоєння ОБСЄ", - наголосив Османі.

Завтра до Києва прибуде керівник ОБСЄ
Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі
Фото: EPA/UPG

16 жовтня запланований візит голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Північної Македонії Буяра Османі.

Про це йдеться в дописі Османі в соцмережі Х.

За його словами, він проведе зустрічі з українськими лідерами. Також заплановане "спілкування з людьми на місцях, щоб почути їхні потреби, надії та побоювання".

"Україна та її народ викликають першорядне занепокоєння ОБСЄ", - наголосив Османі.

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Нагадаємо, глава ОБСЄ приїздив до Києві цьогоріч у січні. 

Влітку Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією.

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