Завтра до Києва прибуде керівник ОБСЄ

"Україна та її народ викликають першорядне занепокоєння ОБСЄ", - наголосив Османі.

16 жовтня запланований візит голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Північної Македонії Буяра Османі.

Про це йдеться в дописі Османі в соцмережі Х.

За його словами, він проведе зустрічі з українськими лідерами. Також заплановане "спілкування з людьми на місцях, щоб почути їхні потреби, надії та побоювання".

Traveling to #Kyiv, Ukraine as @OSCECiO 🇲🇰. On the agenda meetings w/ Ukrainian leaders and engaging w/ people on site, to hear their needs, hopes and fears.



🇺🇦 and its people are of paramount concern to the #OSCE. #ItsAboutPeople pic.twitter.com/m6BqPDT1s5 — Bujar Osmani (@Bujar_O) October 15, 2023

"Україна та її народ викликають першорядне занепокоєння ОБСЄ", - наголосив Османі.

Нагадаємо, глава ОБСЄ приїздив до Києві цьогоріч у січні.

Влітку Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією.