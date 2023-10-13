Bihus.info: за час депутатства нардепа Крулька його родина розбудувала готельний бізнес на Закарпатті

Журналісти Bihus.info встановили зв'язки народного депутата Івана Крулька ("Батьківщина"), його брата Василя Крулька – депутата Закарпатської облради від тієї ж політсили – та готельної мережі Apartel. У розслідуванні йдеться, що готельно-ресторанний бізнес з'явився та став розростатися після потрапляння Крулька до парламенту.

Цього бізнесу в деклараціях та в корпоративних реєстрах братів Крульків не було. Хоча брат нардепа згадував себе серед партнерів цього бізнесу.

"Брат нардепа дає інтерв’ю як співзасновник мережі Apartel, хоча, за даними реєстру юросіб, не є співвласником компаній, задіяних у зведенні і функціонуванні мережі Apartel. Це може свідчити про те, що офіційно в бізнесі Apartel фігурують не всі, хто за ним насправді стоїть", – йдеться у розслідуванні.

Фото: Бігус інфо

У червні 2023-го року народний депутат Іван Крулько був присутній на відкритті приватного готельно-ресторанного комплексу Apartel Uzhhorod. Урочисто перерізав стрічку Василь Крулько – молодший брат нардепа. У 2021 Іван Крулько був присутній на відкритті готелю Huston в місті Хуст – цей готель також вказаний на сайті Apartel. У 2020 році дружина нардепа Крулька стала власницею апартаменту в першому апарт-готелі мережі Apartel у Шаяні.

Теща Василя Крулька – Оксана Сабадош – в реєстрі юросіб вказана власницею низки фірм (ТОВ “Велос”, ТОВ “Рікка Хуст”, ТОВ “Рікка Хуст1”, ТОВ “Рікка Хуст2”), які оперують землею під майбутніми величезними 5-зірковими комплексами Apartel Skhidnytsya і Apartel Rikka Khust та нерухомістю, що наразі там зводиться. Також тещі Крулька-молодшого належать права на товарний знак Apartel.

Також журналісти виявили зв’язок нардепа Крулька і його родини з кількома особами, які в публічній комунікації також згадуються як партнери мережі Apartel: Сергієм Максименком, Михайлом Мадярчиком та Артемом Орлом.

Журналісти Bihus.Info зафіксували, як нардеп Крулько приїздив під Верховну Раду у 2021 році на мікроавтобусі Mercedes-Benz V250 Сергія Максименка. За даними минулих партійних звітів, мікроавтобус орендувала у Максименка партія “Батьківщина” – за кошти платників податків, які парламентські сили отримують на фінансування своєї діяльності з бюджету.

Цього року дружина нардепа Крулька регулярно їздила на іншій автівці Сергія Максименка – кросовері Lexus NX200. Іван Крулько заявив журналістам, що його дружина орендує це авто у Максименка. Крім того, у 2017-му Максименко купував у дружини Івана Крулька земельну ділянку в Київській області. Нині Максименко юридично значиться то директором, то власником у фірмах, задіяних у зведенні об’єктів мережі.

Ще один співзасновник мережі, Михайло Мадярчик, у 2019-му придбав у Івана Крулька квартиру в ЖК “Британський квартал” у шість разів дорожче, ніж нардеп у неї інвестував.

Інший знайомий братів Крульків – Артем Орел, який значиться директором в одній із фірм тещі Крулька-молодшого, у 2018-му році придбав у нардепа Крулька земельну ділянку в Київській області.

У коментарі журналістам Іван Крулько заявив, що не причетний до мережі Apartel і не отримує прибутків від її діяльності. На питання щодо частки його брата в цьому бізнесі нардеп відповісти не зміг.

Журналісти додали, що до роботи в парламенті Іван Крулько з родиною володів квартирою у Броварах, 6-річною Honda Civic та ділянками у Київський та Херсонській областях. У 2019 році його родина володіла вже двома квартирами у престижному столичному ЖК “Французький квартал 2”, паркомісцем у цьому ж комплексі, боксом у гаражному кооперативі, двома кросоверами BMW X1 та X5 – 2011-го та 2016-го року випуску, відповідно, а також частиною згаданої землі. Нардеп пояснив це тим, що вдало продавав попереднє майно і інвестував у квартири в столиці на етапі будівництва.

У розслідуванні додали, що Крулько виступав проти негайного відкриття електронних декларацій посадовців.

Іван Крулько був обраний народним депутатом від ВО "Батьківщина" двічі – у восьмому і дев'ятому скликаннях. У 2014 році був радником в.о. президента України Олександра Турчинова. З березня 2013 до листопада 2016 року очолював ГО “Батьківщина Молода”.

У поточному скликанні є першим заступником голови Комітету з питань бюджету.