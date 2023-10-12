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У нападі ХАМАСу є почерк ПВК "Вагнер",- Порошенко

Експрезидент впевнений, що російські інструктори "Вагнера" із Сирії були переправлені до ХАМАСу в Газі.

У нападі ХАМАСу є почерк ПВК "Вагнер",- Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в інтерв’ю європейському ресурсу Euractiv сказав, що терористичні атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня допомагали готувати інструктори ПВК "Вагнер". Порошенко зазначив, що українцям відомий цей «почерк» терористів ще з 2014 року, коли бойовики "Вагнера" зайшли на Донбас.

«Я абсолютно впевнений, що російські інструктори "Вагнера" із Сирії були переправлені до ХАМАСу в Газі і брали участь у підготовці терористів для абсолютно варварської атаки на Ізраїль із сектора Гази», – сказав Порошенко.

«Я переконаний, що є російський інтерес, рука Росії в підготовці теракту ХАМАСу на Ізраїль», – вважає експрезидент.

Він сказав, що дуже добре знає, як діють найманці "Вагнера": «Я це знаю з 2014 року, коли на сході нашої країни з’явилася перша група "Вагнера". Я знаю почерк "Вагнера" з їхніх атак у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Соледарі, Бахмуті. Це – тактика "Вагнера"».

Відповідаючи на запитання про диверсію на трубопроводі Balticconnector і телекомунікаційному кабелі, що з’єднують Фінляндію з Естонією, кваліфіковану владою в Гельсінкі як збиток, спричинений «зовнішньою діяльністю», Порошенко сказав: «Я абсолютно впевнений, що це теракт, метою якого є дестабілізація енергетичної ситуації в Європі, так само як Росія завдає ракетних ударів по енергосистемі України».

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