ДеСантіс розкритикував Трампа, який назвав членів “Хезболи” дуже розумними

Експрезидент заявив, що під його керівництвом ХАМАС ніколи б не напав на Тель-Авів.

Дональд Трамп викликав критику з боку Рона ДеСантіса, його суперника на пост президента від Республіканської партії, за коментарі про напад ХАМАСу на Ізраїль.

Про це пише Bloomberg.

Вчора Трамп на мітингу у Флориді заявив, що під його керівництвом ХАМАС ніколи б не напав на Тель-Авів, і засудив насильство.

Колишній президент також розкритикував прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за те, що він не приєднався до нього в ударі безпілотника в Іраку у 2020 році, внаслідок якого було вбито іранського генерала Касема Сулеймані.

“У ніч перед тим, як це сталося, мені подзвонили, що Ізраїль не братиме участі в цій атаці. Я ніколи не забуду, що Бібі Нетаньягу підвів нас”, − сказав Трамп.

Він назвав “Хезболлу”, ліванське шиїтське бойове угруповання, яке США визнали терористичною організацією, “дуже розумною”.

ДеСантіс, губернатор Флориди, скористався нагодою, щоб посилити свої нападки на Трампа.

“Терористи вбили щонайменше 1200 ізраїльтян та 22 американців і тримають у заручниках ще більше, тому абсурдно, що будь-хто, а тим більше той, хто балотується в президенти, вирішить зараз накинутися на нашого друга і союзника, Ізраїль, а тим більше хвалити терористів Хезболли як “дуже розумних”, − написав ДеСантіс у дописі на соцплатформі X.

“Як президент, я буду підтримувати Ізраїль і ставитись до терористів як до покидьків, якими вони є”, − додав він.ДеСантіс став більш критично ставитися до колишнього президента, оскільки опитування показали, що його рейтинг продовжує падати як на національному рівні, так і в ключових штатах із достроковим голосуванням, таких як Нью-Гемпшир та Південна Кароліна.

Промова Трампа стосувалася переважно підтримки Ізраїлю, засудивши насильство проти ізраїльських громадян і вказавши на провали розвідки перед атаками. Він також згадав свій власний досвід переведення посольства США в Ізраїлі до Єрусалиму та просування Авраамівських угод, двосторонніх угод між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Марокко та Суданом.

Заяви Трампа пролунали після того, як президент Джо Байден рішуче виступив на захист Ізраїлю і пообіцяв підтримати єврейську громаду у боротьбі зі все більшею хвилею антисемітизму.

У вівторок Байден засудив напади ХАМАСу як “чисте, непідробне зло” і пообіцяв військову допомогу Ізраїлю.