Міністри оборони НАТО обговорять сьогодні Україну, Ізраїль та Косово

Дипломати очікують солідарності з Тель-Авівом і засудження терору ХАМАСу з боку всіх членів блоку, окрім Анкари.

Міністри оборони країн НАТО розпочали у Брюсселі спеціальну сесію щодо ситуації в Ізраїлі та Газі, пише The Guardian.

До них у режимі відеоконференції приєднався Йоав Галант, міністр оборони Ізраїлю.

“Ізраїль є партнером НАТО, який поділяє наші цінності, зазнав варварських терористичних атак. Я очікую солідарності з Ізраїлем, засудження терору ХАМАСу і визнання права Ізраїлю на самооборону”, − заявив європейський дипломат-високопосадовець.

Інший дипломат зазначив, що вони очікують “виразу солідарності проти тероризму з партнером по НАТО Ізраїлем... від усіх союзників, крім Туреччини, я боюся”. За його словами, вони очікують «голосу незгоди від турецької влади”.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг водночас заявив сьогодні вранці, що сьогодні міністри обговорять цілу низку викликів.

“Міністри “обговорюватимуть широкий спектр питань – як підтримати Україну, наше стримування та оборону, місії та операції НАТО в Косово та Іраку”, − сказав Столтенберг.

Нагадаємо, Столтенберг повідомив, що вчора на Раді Україна-НАТО йшлося про підготовку до зими в умовах війни з Росією, боротьбу з корупцією і кроки до членства нашої держави в Альянсі.