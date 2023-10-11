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ЄС наближається до повної заборони російських алмазів, - прем'єр Бельгії

"Ми наблизилися до фіналізації запровадження системи відстеження, щоби російські підсанкційні алмази більше не фінансували російську війну", - сказав Александр де Кроо.

ЄС наближається до повної заборони російських алмазів, - прем'єр Бельгії
Бельгійський прем'єр Александр де Кроо
Фото: EPA/UPG

Євросоюз працює над запровадженням санкцій щодо російських алмазів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми працюємо з Євросоюзом над численними пакетами санкцій. У нас є один конкретний елемент де ми ведемо лідерство, зокрема, санкції щодо алмазів. Як ви знаєте, Бельгія бере дуже активну роль у торгівлі алмазами, і ми хочемо повністю відрізати російські алмази з наших роздрібних ринків", - зазначив Кроо.

Прем'єр сказав, що є лише один спосіб це зробити - запровадити систему повного відстеження, яка дозволить виключити російські алмази з ринку. 

"Ми робимо це спільно з ЄС і "Групою семи". Ми наблизилися до фіналізації запровадження системи відстеження, щоби російські підсанкційні алмази більше не фінансували російську війну", - зазначив Кроо.

Підтримка ембарго з боку Бельгії має вирішальне значення, зазначає The Guardian, оскільки, за оцінками, 90% світових алмазів проходить через бельгійське портове місто Антверпен. Тож уряд країни зіткнувся з тиском з боку промисловості: виробники попередили, що будь-які санкції просто перенаправлять цінну торгівлю з Антверпена до Дубаю.

Експерти з країн G7 та Бельгії обговорили потенційне ембарго на ввезення алмазів, які видобувають у Росії, на саміті "Групи семи" в Індії. 

Близько третини світових поставок алмазів, вартість яких оцінюється приблизно в 4,5 млрд євро, надходить із сибірських кар'єрів. До вторгнення в Україну 25% алмазів, що проходять через Антверпен, надходили із Росії.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що країни "Групи семи" погодяться працювати разом над відстеженням російських алмазів, але не вводитимуть повну заборону на прибуткову торгівлю дорогоцінним камінням.

Минулого місяця Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку кандидатів на санкції 47 російських компаній, пов’язаних з видобуванням, обробкою і продажем алмазів.

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