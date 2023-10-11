ЄС наближається до повної заборони російських алмазів, - прем'єр Бельгії

"Ми наблизилися до фіналізації запровадження системи відстеження, щоби російські підсанкційні алмази більше не фінансували російську війну", - сказав Александр де Кроо.

Євросоюз працює над запровадженням санкцій щодо російських алмазів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми працюємо з Євросоюзом над численними пакетами санкцій. У нас є один конкретний елемент де ми ведемо лідерство, зокрема, санкції щодо алмазів. Як ви знаєте, Бельгія бере дуже активну роль у торгівлі алмазами, і ми хочемо повністю відрізати російські алмази з наших роздрібних ринків", - зазначив Кроо.

Прем'єр сказав, що є лише один спосіб це зробити - запровадити систему повного відстеження, яка дозволить виключити російські алмази з ринку.

"Ми робимо це спільно з ЄС і "Групою семи". Ми наблизилися до фіналізації запровадження системи відстеження, щоби російські підсанкційні алмази більше не фінансували російську війну", - зазначив Кроо.

Підтримка ембарго з боку Бельгії має вирішальне значення, зазначає The Guardian, оскільки, за оцінками, 90% світових алмазів проходить через бельгійське портове місто Антверпен. Тож уряд країни зіткнувся з тиском з боку промисловості: виробники попередили, що будь-які санкції просто перенаправлять цінну торгівлю з Антверпена до Дубаю.

Експерти з країн G7 та Бельгії обговорили потенційне ембарго на ввезення алмазів, які видобувають у Росії, на саміті "Групи семи" в Індії.

Близько третини світових поставок алмазів, вартість яких оцінюється приблизно в 4,5 млрд євро, надходить із сибірських кар'єрів. До вторгнення в Україну 25% алмазів, що проходять через Антверпен, надходили із Росії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що країни "Групи семи" погодяться працювати разом над відстеженням російських алмазів, але не вводитимуть повну заборону на прибуткову торгівлю дорогоцінним камінням.

Минулого місяця Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку кандидатів на санкції 47 російських компаній, пов’язаних з видобуванням, обробкою і продажем алмазів.