Російські безпілотники впали на територію Румунії випадково, – міністр Тилвар

У Румунії завершили розслідування щодо падіння уламків російських безпілотників на румунську територію. Голова Міноборони Румунії Анджел Тилвар заявив, що слідство завершило технічну експертизу фрагментів безпілотників, "вилучених із двох місць", і передало звіт до генеральної прокуратури відповідно до процедур, – пише "Digi24".

За словами Тилвара , інформація у звіті "дозволяє зробити висновок, що безпілотники були уражені засобами протиповітряної оборони України під час атак на порт Ізмаїл і увійшли в неконтрольований курс поблизу цілі, що призвело до випадкового проникнення в національний повітряний простір і падіння поблизу, на румунській території".

У Румунії не виявили умисних намірів у жодній із цих ситуацій.

"Територія Румунії не була ціллю, удар мав випадковий характер", – додав Тилвар, підкресливши, що "з об’єктивних причин" – низької висоти, рельєфу місцевості тощо – румунська ППО не могла помітити дрони заздалегідь.

Нагадаємо, після виходу із зернової угоди у липні, Росія почала націлюватися на українські порти та склади вздовж Дунаю. Після таких атак безпілотниками по Ізмаїльському райноі Одещини, у Румунії неодноразово знаходили уламки російських безпілотників. Також, у прикордонних селах Румунії з Одеською областю почали будувати укриття та сповіщати про повітряну тривогу.