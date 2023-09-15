Румунія готова застосувати свої зенітні системи проти російських дронів

"Ми розгорнули кілька радарів, активізували оборону та провели переговори з нашими союзниками (НАТО), щоб знайти рішення щодо опору російській агресії", - заявив румунський генерал.

Румунія готова використовувати, залежно від рівня загрози, свої зенітні системи проти російських безпілотників і використовуватиме всю військову міць для захисту національної території.

Про це заявив заступник начальника штабу оборони Румунії генерал Георгіца Влад, передає Digi24.

Румунська армія також направила 600 своїх солдатів і радари в район дельти Дунаю на кордоні з Україною, щоб зміцнити лінію оборони.

"Ми розгорнули кілька радарів, активізували оборону та провели переговори з нашими союзниками (НАТО), щоб знайти рішення щодо опору російській агресії", - сказав Влад.

Відповідаючи на запитання, чи буде країна збивати російські дрони, генерал зазначив, що "залежно від рівня загрози ми готові використати всю військову міць для захисту румунської території".

Нагадаємо, днями стало відомо, що Румунія розслідує повідомлення про падіння частин російських безпілотників на її території під час атаки на Одеську область і з цього приводу МЗС викликало повіреного РФ. Перед цим румунське Міноборони нарешті визнало, що виявило на території своєї держави уламки ворожого дрона.

На початку вересні українське МЗС заявило, що має фотодокази падіння "шахедів" на території Румунії. А на початку серпня керівник комуни Чаталкіой румунського містіа Тулча повідомив, що під час російської атаки на порт Ізмаїл ворожі дрони залетіли на румунську територію, один із безпілотників упав у лісі. Натомість Міноборони заявило, що жоден дрон не увійшов у повітряний простір країни.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник Штабу оборони ЗС Румунії обговорили російські атаки на інфраструктуру на Дунаї.