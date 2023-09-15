Латвійський парламент затвердив склад нового уряду країни і кандидатуру прем'єра

Парламент Латвії 15 вересня затвердив склад нового Кабінету міністрів, передає Delfi.

Урядова криза тривала декілька місяців. Тепер уряд очолить Евіка Сіліня від партії "Нова єдність". Її попередник Кріш'яніс Каріньш очолив міністерство закордонних справ.

До нової коаліції увійшли "Нова Єдність", Союз зелених та селян і "Прогресивні".

За висловлення довіри Кабінету міністрів Сіліні проголосували 53 депутати.

Всі три згадані політичні сили, які зараз сформували уряд, підтримували обрання президентом Едгара Рінкевичса.

Евіка Силіня - юрист за освітою, менш ніж рік займала в попередньому складі уряді посаду міністра добробуту, раніше була парламентським секретарем прем'єра Каріньша, а до цього - парламентським секретарем Міністерства внутрішніх справ.

У соцмережі Х новопризначена прем'єрка згодом подякувала Сейму за довіру до "очолюваного мною Кабінету міністрів".

"Наступного тижня ми ухвалимо рішення про компенсацію непропорційного зростання рахунків за електроенергію, негайно розпочнемо роботу над держбюджетом на 2024 рік", - додала Сіліня.

Нагадаємо, Каріньш оголосив про те, що йде у відставку, цьогоріч у серпні та закликав свою партію висунути нового кандидата на посаду прем’єр-міністра.

Урядова криза в країні розпочалася з голосування за кандидатуру президента. Після того, як Каріньш висунув кандидатуру Едгара Рінкевичса, обурилися його партнери по коаліції. Спроби розширити коаліцію призвели до розпаду парламентської більшості і відставки уряду.