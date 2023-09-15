Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?
Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
ГоловнаСвіт

Латвійський парламент затвердив склад нового уряду країни і кандидатуру прем'єра

Експрем'єр Каріньш очолив латвійське МЗС.

Латвійський парламент затвердив склад нового уряду країни і кандидатуру прем'єра
Евіка Сіліня
Фото: Х/Еvika Siliņa

Парламент Латвії 15 вересня затвердив склад нового Кабінету міністрів, передає Delfi.

Урядова криза тривала декілька місяців. Тепер уряд очолить Евіка Сіліня від партії "Нова єдність". Її попередник Кріш'яніс Каріньш очолив міністерство закордонних справ.

До нової коаліції увійшли "Нова Єдність", Союз зелених та селян і "Прогресивні". 

За висловлення довіри Кабінету міністрів Сіліні проголосували 53 депутати.

Всі три згадані політичні сили, які зараз сформували уряд, підтримували обрання президентом Едгара Рінкевичса.

Евіка Силіня - юрист за освітою, менш ніж рік займала в попередньому складі уряді посаду міністра добробуту, раніше була парламентським секретарем прем'єра Каріньша, а до цього - парламентським секретарем Міністерства внутрішніх справ.

У соцмережі Х новопризначена прем'єрка згодом подякувала Сейму за довіру до "очолюваного мною Кабінету міністрів".

"Наступного тижня ми ухвалимо рішення про компенсацію непропорційного зростання рахунків за електроенергію, негайно розпочнемо роботу над держбюджетом на 2024 рік", - додала Сіліня.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, Каріньш оголосив про те, що йде у відставку, цьогоріч у серпні та закликав свою партію висунути нового кандидата на посаду прем’єр-міністра.

Урядова криза в країні розпочалася з голосування за кандидатуру президента. Після того, як Каріньш висунув кандидатуру Едгара Рінкевичса, обурилися його партнери по коаліції. Спроби розширити коаліцію призвели до розпаду парламентської більшості і відставки уряду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies