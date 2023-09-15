Великобританія визнала "Групу Вагнера" терористичною організацією

Кримінальним злочином стала як приналежність до ПВК, так і активна підтримка найманців.

15 вересня Великобританія визнала російську "Групу Вагнера" терористичною організацією. Напередодні відповідне рішення підтримав британський парламент.

Про це йдеться на сайті уряду Сполученого Королівства.

"Це рішення набуває чинності негайно і зробить приналежність до "Групи Вагнера" або активну підтримку групи у Великобританії кримінальним злочином з потенційним тюремним ув'язненням терміном до 14 років, який може бути призначений поряд зі штрафом або замість нього", - зазначено у повідомлені уряду.

ПВК поповнила список заборонених організацій у Великій Британії, у якому налічується ще 78 інших організацій.

Нагадаємо, Британія ввела санкції проти власника "вагнерівців" Євгена Пригожина в 2020 році, а проти ПВК “Вагнер” загалом − у березні 2022 року. У липні цього року під санкції потрапили фізичні особи і компанії, пов’язані з групою в Центральноафриканській Республіці, Малі та Судані. Законодавці парламентського комітету у закордонних справах у липні закликали до цілеспрямованіших санкцій проти, за їхніми словами, “мережі організацій”, підпорядкованих групі.

У січні ПВК "Вагнер" терористичною організацією визнав парламент Канади, у березні - сейм Литви, у травні - парламент Франції, у липні - Парламентська асамблея ОБСЄ. Верховна Рада прийняла Постанову про визнання російської приватної військової компанії "Вагнер" міжнародною злочинною організацією в лютому цього року.