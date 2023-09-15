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Фінляндія офіційно оголосила про заборону на в'їзд російських автомобілів до країни (оновлено)

Заборона набирає чинності сьогодні опівночі. Подібне рішення на початку тижня ухвалили країни Балтії.

Фінляндія офіційно оголосила про заборону на в'їзд російських автомобілів до країни (оновлено)
Фото: Antro Valo / Yle

Фінляндія планує заборонити в'їзд російських легкових автомобілів, повідомляє місцеве видання Yle. 

Фінляндія хоче дотримуватися спільної жорсткішої лінії ЄС. Міністр закордонних справ Еліна Валтонен сьогодні проведе прес-конференцію на цю тему. 

Рішення базується на політиці ЄС. Заборонивши в'їзд легкових автомобілів, зареєстрованих у Росії, Євросоюз прагне запобігти ухиленню від санкцій.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна на своєму брифінгу в середу заявив, що обмеження мають більший ефект, коли вони застосовуються разом, і це підвищує ціну, яку Росія платить за війну.

Зазначається, що Фінляндія посилила візову політику через загарбницьку війну Росії в Україні. Рух на східному кордоні зменшився, але він все ще відносно завантажений.

В даний час громадяни Росії мають право в'їжджати до Фінляндії з Росії, незважаючи на обмеження на поїздки, якщо вони належать до однієї з десяти спеціальних груп.

До них належать, наприклад, члени сімей фінських громадян та іноземці, які постійно проживають у Фінляндії, працюють з візою або якщо вони є транспортними та логістичними працівниками, які подорожують у справах, студенти або мають квартиру чи нерухомість у Фінляндії.

Поки що невідомо, чи майбутня заборона також стосуватиметься деяких із цих груп.

Оновлено. Глава МЗС країни Еліна Валтонен офіційно заявила, що про заборону на в'їзд російських автомобілів до країни. Заборона набирає чинності сьогодні опівночі.

Крім того, всі зареєстровані в Росії автомобілі повинні залишити межі країни протягом шести місяців.

У майбутньому ввезти автомобіль із російськими номерами до Фінляндії зможе лише громадянин ЄС, який постійно живе в Росії, або члени його сім'ї, а також дипломати або прирівняні до них особи.

Нагадаємо, з 13 вересня Естонія слідом за Латвією та Литвою заборонила в'їзд автомобілів із російськими номерами. 

Також нагадаємо, у фінському парламенті перестали продавати продукцію Pepsi через її роботу в Росії. Раніше НАЗК внесло корпорацію до переліку міжнародних спонсорів війни.

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