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​Путін зустрівся з Лукашенком і пообіцяв розказати йому про візит Кім Чен Ина

Зустріч відбулася в Сочі.

​Путін зустрівся з Лукашенком і пообіцяв розказати йому про візит Кім Чен Ина
Путін та Лукашенко прибувають на засідання Вищої Євразійської економічної ради в Бішкеку, 09 грудня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін провів зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляють росЗМІ.

На початку зустрічі Путін заявив, що розповість Лукашенку про "стабільну" економіку і зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

"Я вас детально хочу поінформувати, що в нас закінчується бюджетний процес. У нас усе стабільно, надійно. Чому так кажу? Тому що стан російської економіки звичайно відбивається на нашій взаємодії в рамках союзної держави. У нас через це є взаємні запитання і зобов’язання", - сказав він.

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"У мене нещодавно була зустріч з лідером Північної Корейської республіки. Хотів вас поінформувати про те, як йшла дискусія про ситуацію в регіоні. Ну і щодо нашого найбільш гострого питання – про ситуацію на "українському напрямку", - додав Путін.

Нагадаємо, 12 вересня вночі Кім Чен Ин прибув до Росії на зустріч із Путіним. Раніше повідомлялося, що зустріч, імовірно, буде зосереджена на військовій співпраці та, можливо, угоді про постачання зброї. Завдяки санкціям РФ не може купувати зброю та боєприпаси у цивілізованих країн, тож шукає їх по державах-"аутсайдерах".

Північна Корея є однією з небагатьох країн, які відкрито підтримали Росію після її повномасштабного вторгнення в Україну минулого року, і минулого тижня Путін пообіцяв "планово розширювати двосторонні зв’язки в усіх відношеннях шляхом об’єднання зусиль".

Росія просить у Північної Кореї зброю та боєприпаси протягом місяців. Станом на початок серпня Україна не фіксувала постачань північнокрейського озброєння росіянам, говорив секретар РНБО Олексій Данілов. Є дані лише про постачання іранського озброєння.

Наприкінці серпня Білий дім заявляв, що Росія веде переговори з Пхеньяном про придбання зброї для підтримки своєї війни проти України.

Зазначимо, що в травні Лукашенко їздив до Путіна, щоб "обговорити проблеми у їхніх відносинах".

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