У МЗС відреагували на заяви Сійярто про "глобалізацію конфлікту Європою"

Брюссель має запитати пояснення в Угорщини, чому Сіярто поширює дезінформацію проти ЄС в Азії.

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що Брюссель має вимагати пояснень від Угорщини про те, чому очільник угорського зовнішньополітичного відомства Петер Сійярто працює проти інтересів ЄС в Азії.

Про це написав у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

"Виявляється, що весь світ страждає від наслідків війни не тому, що Росія напала на Україну, а тому, що Європа глобалізувала конфлікт. Так вважає міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який днями відвідав Гонгконг", - зазначив він.

"На нашу думку, в Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії. Адже мова тут вже йде не лише про Україну, але й про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії", - додав Ніколенко.

Він також опублікував відео виступу, де глава МЗС Угорщини заявляє, що весь світ страждає від наслідків війни в Україні, тому що Європа "не локалізувала чи не ізолювала конфлікт, а глобалізувала його". Сійярто також заявляє, що Угорщина чи не єдина в Європі виступає за негайне завершення війни, початок мирних переговорів і укладення угоди про мир.

Нагадаємо, раніше в МЗС відреагували на заяву угорського прем’єра Віктора Орбана про те, що Захід має укласти угоду з президентом РФ Путіним щодо безпеки України і наголосили, "Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом".