Повітряні сили збили усі 17 ворожих “шахедів”, запущених вночі по Україні

“Шахеди” по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини.

Вночі 15 вересня ворог атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ), повідомляють Повітряни Сили ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски 17 ударних БпЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини.

Усі 17 «шахедів» знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.

Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони.

Нагадаємо, Хмельницька ОВА повідомила про роботу ППО в області, а Повітряні сили повідомили про атаку безпілотників.

Попередньої атаки область зазнала у ніч на 19 серпня. Тоді росіяни теж били безпілотниками. У декількох громадах було пошкодження десятків будинків, двоє жінок зазнали поранень.