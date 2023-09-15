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ЗСУ за минулу добу знищили ще 470 російських загарбників

Загалом Росія вже втратила в Україні 271 440 військових.

ЗСУ за минулу добу знищили ще 470 російських загарбників
Фото: Скрін з відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 470 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 271 440 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько/ about 271440 (+470) осіб
  • танків - 4612 (+13)
  • бойових броньованих машин - 8814 (+4)
  • артилерійських систем - 5972 (+28)
  • РСЗВ - 774 (+5)
  • засоби ППО - 521 (+4)
  • літаків - 315 (+0)
  • гелікоптерів - 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4714 (+17)
  • крилаті ракети - 1455 (+0)
  • кораблі / катери - 20 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8492 (+34)
  • спеціальна техніка - 889 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

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