Вперше саме сьогодні наша держава відзначила день танкістів. Раніше була ще радянська дата професійного дня танкових військ.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Відзначив наших воїнів-танкістів державними нагородами. Солдатів, сержантів, офіцерів. Наших найхоробріших воїнів! Орденами Богдана Хмельницького, орденами “За мужність”, медаллю “За військову службу Україні”. Двоє воїнів – сержант Владислав Сімак і старший сержант Олег Паламарчук – отримали “Хрести бойових заслуг” за свою відвагу та результативність”, - сказав президент.

Також Зеленський провів нараду з міністром оборони України, обговорили деякі ключові речі, яких усе наше суспільство загалом та українські воїни зокрема очікують від Міністерства оборони. Міністр їх представить, коли всі деталі будуть опрацьовані.

“Сьогодні ж відзначу спільну роботу Рустема Умєрова з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцeм щодо такої нової інституції, як військовий омбудсмен. Це справді потрібно. Потрібно, щоб була потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони”, - наголосив Верховний головнокомандувач.

Президент зустрівся сьогодні з представниками української єврейської громади – рабинами з різних міст України, з нашими воїнами. Відзначив воїнів державними нагородами – орденами “За мужність”. Подякував представникам релігійних організацій за те, що вони тут, в Україні, підтримують людей, підтримують державу й усьому світу – усій єврейській громаді світу – розповідають правду про агресію й терор Росії.

“Хороший результат є сьогодні у нашій співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Результат, який точно наближає відповідальність за російські злочини війни. В Україні запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду, і це найбільше представництво суду за межами Гааги. І дуже добре, що є повна та злагоджена співпраця між Офісом Генерального прокурора, всіма українськими правоохоронними інституціями та Міжнародним кримінальним судом. Саме така співпраця допомагає нам наближати момент відновлення справедливості для України й усіх наших людей, які постраждали від цієї війни, – момент законних і заслужених вироків для російських злочинців”, - зауважив голова держави.

Володимир Зеленський зазначив - є за що окремо відзначити Службу безпеки України – увесь склад Служби й наші Військово-Морські сили.

“Я дякую вам за цей сьогоднішній тріумф – знищено систему ППО окупантів на землі нашого Криму. Дуже вагомо, молодці! Слава всім, хто б’ється заради України! І дякую всім, хто допомагає!”, - підсумував президент України.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров опублікував у своєму-телеграм-каналі відео з моментом удару по російському флоту. У ГУ розвідки підтвердили - на відео видно ураження патрульного корабля "Сергій Котов".