Готовність до опалювального сезону на Київщині складає понад 85%, - КОВА

Влада Київської області відзвітувала про підготовку регіону до опалювального сезону. Готовність Київщини до опалювального сезону перевищує 85%, завіряють в КОВА.
“До початку опалювального сезону активно готуються об’єкти теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства, житлового фонду та дорожньо-мостового господарства”, - йдеться у повідомленні КОВА.
Наразі підготовлено:
- 5611 житлових будинків
- 1090 закладів освіти
- 411 закладів охорони здоров'я.
Також підготовлено та відремонтовано:
- 806 опалювальних систем
- 871 система холодного водопостачання
- 344 водопровідні та каналізаційні мережі
- 407 водопровідних та каналізаційних насосних станцій
- 79 водопровідних та каналізаційних очисних споруд.
Крім того, 1179 котелень перевірено та підготовлено до старту роботи.
Для об’єктів критичної інфраструктури та соціального призначення є понад 6 тис. генераторів різної потужності.
Також у області триває заготівля деревного палива.
Нагадаємо, київські комунальники продовжують підготовку до опалювального сезону. Комунальне підприємство “Київтеплоенерго” виконало понад 90% гідравлічних випробувань теплових мереж і джерел.