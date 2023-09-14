Готовність до опалювального сезону на Київщині складає понад 85%, - КОВА

Для об’єктів критичної інфраструктури та соціального призначення є понад 6 тис. генераторів різної потужності.

Влада Київської області відзвітувала про підготовку регіону до опалювального сезону. Готовність Київщини до опалювального сезону перевищує 85%, завіряють в КОВА.

“До початку опалювального сезону активно готуються об’єкти теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства, житлового фонду та дорожньо-мостового господарства”, - йдеться у повідомленні КОВА.

Наразі підготовлено:

5611 житлових будинків

1090 закладів освіти

411 закладів охорони здоров'я.

Також підготовлено та відремонтовано:

806 опалювальних систем

871 система холодного водопостачання

344 водопровідні та каналізаційні мережі

407 водопровідних та каналізаційних насосних станцій

79 водопровідних та каналізаційних очисних споруд.

Крім того, 1179 котелень перевірено та підготовлено до старту роботи.

Для об’єктів критичної інфраструктури та соціального призначення є понад 6 тис. генераторів різної потужності.

Також у області триває заготівля деревного палива.

Нагадаємо, київські комунальники продовжують підготовку до опалювального сезону. Комунальне підприємство “Київтеплоенерго” виконало понад 90% гідравлічних випробувань теплових мереж і джерел.