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Готовність до опалювального сезону на Київщині складає понад 85%, - КОВА

Для об’єктів критичної інфраструктури та соціального призначення є понад 6 тис. генераторів різної потужності.

Готовність до опалювального сезону на Київщині складає понад 85%, - КОВА
Ілюстративне фото
Фото: slovoidilo.ua

Влада Київської області відзвітувала про підготовку регіону до опалювального сезону. Готовність Київщини до опалювального сезону перевищує 85%, завіряють в КОВА.

“До початку опалювального сезону активно готуються об’єкти теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства, житлового фонду та дорожньо-мостового господарства”, - йдеться у повідомленні КОВА.

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Наразі підготовлено:

  • 5611 житлових будинків
  • 1090 закладів освіти
  • 411 закладів охорони здоров'я.

Також підготовлено та відремонтовано:

  • 806 опалювальних систем
  • 871 система холодного водопостачання
  • 344 водопровідні та каналізаційні мережі
  • 407 водопровідних та каналізаційних насосних станцій
  • 79 водопровідних та каналізаційних очисних споруд.

Крім того, 1179 котелень перевірено та підготовлено до старту роботи.

Для об’єктів критичної інфраструктури та соціального призначення є понад 6 тис. генераторів різної потужності.

Також у області триває заготівля деревного палива.

Нагадаємо, київські комунальники продовжують підготовку до опалювального сезону. Комунальне підприємство “Київтеплоенерго” виконало понад 90% гідравлічних випробувань теплових мереж і джерел. 

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