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ППО вночі збила 26 із 33 "шахедів", що летіли на Київську область

Ворог випустив ударні БпЛА з північного напрямку. 

Цієї ночі росіяни запустили по Київській області 33 ударні безпілотники Shahed-136/131. Запуск відбувся з північного напрямку – території російського Курська. 

Сили оборони знищили 26 БпЛА. Про це повідомили в Повітряних силах. 

"Уночі 10 вересня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з північного напрямку (Курськ – рф). Зафіксовано пуски 33 «шахедів» у напрямку Київщини. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 Shahed-136/131, – йдеться у повідомленні. 

Фото: Повітряні сили в Telegram

Нагадаємо, що внаслідок падіння уламків є пошкодження в декількох районах Києва. У однієї людини була зафіксована гостра реакція на стрес – їй надали допомогу на місці. Серед пошкоджень – багатоповерхвка в Шевченківському районі, машини та лінія трамваїв у Подільському. 

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