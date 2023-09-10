ППО вночі збила 26 із 33 "шахедів", що летіли на Київську область

Цієї ночі росіяни запустили по Київській області 33 ударні безпілотники Shahed-136/131. Запуск відбувся з північного напрямку – території російського Курська.

Сили оборони знищили 26 БпЛА. Про це повідомили в Повітряних силах.

"Уночі 10 вересня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з північного напрямку (Курськ – рф). Зафіксовано пуски 33 «шахедів» у напрямку Київщини. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 Shahed-136/131, – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Нагадаємо, що внаслідок падіння уламків є пошкодження в декількох районах Києва. У однієї людини була зафіксована гостра реакція на стрес – їй надали допомогу на місці. Серед пошкоджень – багатоповерхвка в Шевченківському районі, машини та лінія трамваїв у Подільському.