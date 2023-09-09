Головне за день. Субота, 9 вересня

В Одесі внаслідок пожежі в приватному будинку постраждав чоловік та четверо дітей.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Обговорювали реалізацію плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба.

Також йшлося про захист портів Одеської області та інфраструктури "зернового коридору".

На засіданні доповідали прем’єр-міністр, міністерство енергетики, Укренерго, Укргідроенерго, НАК "Нафтогаз", Генштаб. Зеленський запевнив, що "усі доручення роздані", а робота триває.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби на фронті відбулось 26 бойових зіткнень.

Ворог завдав 2 ракетних, 29 авіаційних ударів, здійснив 14 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Мають успіх в районах південніше Роботиного та Кліщіївки, закріплюються на досягнутих рубежах, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Підрозділами ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 9 вересня – в нашій новині.

Українські захисники вдарили дронами по псевдовиборчій дільниці в Запорізькій області. За даними джерел LB.ua, вибух і пожежу влаштувала СБУ.

У селі Скельки Василівського району під час фейкових "виборів" декілька безпілотників-камікадзе "проголосували" проти окупантів. Удару завдали по так званому виборчому штабу окупантів, який вони використовували для зберігання "бюлетенів" та документів.

"Вибори" тут закінчилися достроково.

"Після вибухів окупанти занервували – оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли в повітря свої безпілотники. Це ще одне попередження окупантам і колаборантам, що українська земля у прямому сенсі горітиме під їхніми ногами", – наголосили співрозмовники редакції.

Росіяни влаштували підставні "вибори" на тимчасово захоплених територіях України паралельно із виборами на своїй території. Ні Україна, ні світ цей фарс на захоплених територіях не визнає, так само, як і інші підроблені росіянами "вибори" та "референдуми". Населення тимчасово окупованих територій ворог паспортизував примусово, а на "виборчі дільниці" людей заганяють шантажем.

МЗС України наголошує, що влаштовані "вибори" є нікчемними, і закликає міжнародних союзників вжити додаткових санкцій.

У Михайлівському Золотоверхому монастирі сьогодні попрощалися з Ігорем Козловським – релігієзнавцем, науковцем, кандидатом історичних наук, який два роки перебував у полоні на тимчасово окупованій території Донецької області.

Він помер унаслідок серцевого нападу 6 вересня. Ігор Козловський очолював Центр релігієзнавчих досліджень, працював на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету.

Світлини та більше інформації – в новині.

Учасники саміту "Великої двадцятки" ухвалили декларацію, де закликали всі країни дотримуватися принципів міжнародного права, які серед іншого включають територіальну цілісність на суверенітет.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив, що декларація була ухвалена сьогодні, в перший день саміту. Він додав, що у декларації були знайдені компромісні формулювання у блоках, які стосуються війни РФ проти України.

Консенсус став несподіванкою, оскільки думки учасників саміту щодо війни в Україні розійшлися, причому західні країни наполягали на різкому засудженні Росії у декларації, тоді як інші країни вимагали зосередитися на ширших економічних питаннях.

Подробиці – в новині.

Міністерство закордонних справ відреагувало на ухвалення учасниками "Великої двадцятки" підсумкової декларації. У відомстві зазначили, що "в частині щодо агресії Росії проти України G20 немає чим пишатися".

"G20 ухвалила підсумкову декларацію. Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання. Водночас в частині щодо агресії Росії проти України Групі двадцяти немає чим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип «нічого про Україну без України» залишається ключовим як ніколи", – заявив у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

У Марокко (північна Африка) внаслідок потужного землетрусу, що відбувся у пʼятницю, загинули понад тисяча людей.

Al-Arabiya повідомляє, що кількість жертв внаслідок землетрусу зросла до 1 037. Поранення отримали 1 204 особи, серед них 721 – у важкому стані.

Станом на 13:50, за оновленими даними, було відомо про понад 800 загиблих. У декількох містах впали будинки. Найближчим до епіцентру великим містом був Марракеш – історична частина якого є обʼєктом всесвітньої спадщини.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!