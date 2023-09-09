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Унаслідок землетрусу в Марокко загинули сотні людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки

Станом на ранок відомо про близько 300 жертв і сотні поранених. 

Унаслідок землетрусу в Марокко загинули сотні людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки
Фото: Britannica

У Марокко (північна Африка) внаслідок потужного землетрусу, що відбувся у пʼятницю, загинули сотні людей. У декількох містах впали будинки. Найближчим до епіцентру великим містом був Марракеш – історична частина якого є обʼєктом всесвітньої спадщини, пише The Guardian.

У цьому місті зафіксовані руйнування, зокрема мечеті та системи оборонних валів – стін, зведених ще в XII столітті. За даними міністерства внутрішніх справ станом на ранок суботи, у провінціях поблизу центру землетрусу загинули щонайменше 296 людей, ще 153 отримали травмування і госпіталізовані. 

У міністерстві пишуть, що найбільше пошкоджень відбулося за межами міст і селищ. Місцевий посадовець сказав, що більшість смертей були у важкодоступних гірських районах.

"Земля тремтіла близько 20 секунд. Двері відчинялися та закривалися самі собою, коли я кинувся вниз із другого поверху", – сказав учитель в гірській місцевості західніше епіцентру землетрусу Гамід Афкір. 

Геофізичний центр Марокко повідомив, що землетрус стався в районі Ігіл у Високому Атласі з магнітудою 7,2. Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 6,8 і повідомила, що він стався на відносно невеликій глибині 18,5 км (11,5 миль).

Марокканський гематологічний центр закликав людей здавати кров для постраждалих, додає CNN. Пошукові команди продовжують розбирати завали. 

Готовність допомогти Марокко уже висловив індійський премʼєр Нарендра Моді. 

Смертоносні землетруси цього року були в декількох країнах, зокрема Еквадорі та Перу, але найгіршою за потужністю і наслідками стала катастрофа в Туреччині і Сирії. У Туреччині протягом декількох днів відбулося декілька землетрусів. Загальна кількість загиблих для обох країн перевищила 50 000 людей. За оцінкою ООН, збитки в Туреччині перевищили $100 млрд. 

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