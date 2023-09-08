Італія та Франція домовилися перенести закриття тунелю Монблан на рік

Міністерство транспорту Італії повідомило, що ключові роботи з технічного обслуговування тунелю Монблан між Італією та Францією відкладено до вересня наступного року.

Про це пише Reuters.

Рішення про перенесення робіт на тунелі Монблан, довжиною 11,6 кілометра, очікувалося цього тижня після початкової домовленості між міністерствами транспорту Італії та Франції про відстрочку.

Альпійська переправа, якою минулого року проїхало понад 1,7 мільйона транспортних засобів, мала бути закрита з понеділка, 4 вересня, на 15 тижнів для проведення робіт.

Під час зустрічі в четвер посадовці домовилися відкласти основні роботи на рік і обговорили терміни відновлення альтернативного тунелю Фрежюс, яке було зірвано зсувом на французькому боці кордону.

Тунелі Монблан і Фрежюс є ключовими для італійського експорту до Франції, і існували побоювання, що подвійне закриття призведе до великих економічних витрат.

За даними італійського бізнес-лобі Assolombarda, у 2021 році через два тунелі пройшло 1,4 мільйона вантажівок, що перевозили понад 12 мільйонів тонн вантажів.