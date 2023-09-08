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Північна Корея показала свій новий ядерний підводний човен

На церемонії був присутній лідер країни Кім Чен Ин.

Північна Корея показала свій новий ядерний підводний човен
Фото: EPA/UPG

Північна Корея спустила на воду нового підводного човна, який нібито може задавати тактичні ядерні атаки, пише Bloomberg.

На церемонії був присутній лідер країни Кім Чен Ин, який заявив, що хоче посилити здатність свого флоту використовувати ядерну зброю. Водночас військові Південної Кореї висловили сумніви щодо можливостей судна.

Підводний човен, ймовірно, має 10 труб для ракет і є модернізованим радянським катером класу Romeo. Єдина актуальна субмарина Північної Кореї для ракетних ударів може випускати лише одну балістичну ракету.

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“Церемонія спуску підводного човна на воду оголосила про початок нової глави у зміцненні військово-морських сил КНДР”, − повідомило офіційне корейське центральне інформаційне агентство. 

Кім сказав, що підводний човен назвуть “Герой Кім Кун Ок”, який виконуватиме свою бойову місію як один із основних підводних наступальних засобів військово-морських сил КНДР.

Фото: EPA/UPG

Північна Корея має один із найбільших у світі підводних флотів, але більшість її суден невеликі, старі та “призначені для порушення морських шляхів, встановлення мін, нападів на надводні кораблі та надання допомоги у проникненні підрозділів спеціальних операцій”.

Фото: EPA/UPG

Збройні сили Південної Кореї заявили не вірять, що субмарина готова до розгортання, і Північна Корея, можливо, намагається приховати деякі з її недоліків.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що держава запустила програму закупівлі підводних човнів

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