Урсула фон дер Ляєн в Абу-Дабі говоритиме про обмеження експорту на санкційні товари до РФ

Президентка Європейського союзу Урсула фон дер Ляєн посилить тиск на Об’єднані Арабські Емірати, щоб вони обмежили експорт санкційних товарів до Росії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Європосадовиця сьогодні зустрінеться з президентом ОАЕ шейхом Мохаммедом бін Заїдом в Абу-Дабі. Вона вимагатиме, аби країна перестала бути воротами для Росії, для обходу санкцій, накладених через напад на Україну.

ОАЕ − одна з кількох країн, у яких за останні 18 місяців спостерігалося різке зростання імпорту технологій, зокрема напівпровідників та передової електроніки з Європи та США. Союзники України заборонили експорт багатьох таких товарів до Росії у разі їх використання у військових цілях.

ОАЕ стали ключовим напрямком для російських туристів, бізнесменів та росіян, хто залишив свою країну після вторгнення у лютому минулого року. Російські інвестиції в ринки нерухомості Дубая та Абу-Дабі різко зросли.

Абу-Дабі не запровадили санкції щодо Росії, але заявляють, що дотримуються угоди із такими партнерами, як США. Фон дер Ляйєн, ймовірно, попросить шейха Мохаммеда, більше співпрацювати, коли справа доходить до розв'язання цієї проблеми. ЄС хотів би, щоб ОАЕ, зокрема, почали надавати більше своїх торгових даних, зазначають джерела.

З лютого 2022 року по червень 2023 року Європейський Союз експортував до ОАЕ підсанкційних товарів із бойовим застосуванням на суму 1,8 мільярда доларів. Відтак експорт напівпровідників, радіонавігаційних пристроїв та інших товарів, які потрібні Росії для ракет, безпілотників та інших систем озброєння, зріс на 55% порівняно з попереднім 17-місячним періодом на 55%.

Зараз пріоритетом блоку є припинення експорту близько 30 бойових компонентів, які знайшли в російській зброї в Україні або необхідні для її виробництва.

ЄС уже наклав санкції на кілька організацій, зареєстрованих в ОАЕ, звинувативши їх у прямій підтримці російської військової машини. У червні блок схвалив механізм, який дозволить державам-членам забороняти експорт ключових товарів компаніям і, зрештою, країнам, які вважаються такими, що допомагають Росії обійти санкції. Механізм має запрацювати у разі, якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі.

Нагадаємо, чиновники США, Великобританії та Євросоюзу планують посилити тиск на Об'єднані Арабські Емірати, щоби ті припинили постачання товарів до Росії. Ці товари можуть допомогти Москві у її війні проти України. Йдеться, зокрема, про комп'ютерні чіпи, електронні компоненти та інші так звані продукти подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове застосування.